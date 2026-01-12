Logo de cuatrocuatro
Logo de Código 10Código 10
Promos
Promos

'Código 10' ofrece en exclusiva una entrevista a Frank Cuesta: el martes 13 de enero a las 23:00, en Cuatro

Frank Cuesta rompe su silencio en 'Código 10'
Frank Cuesta habla para 'Código 10'. Cuatro
Compartir

'Código 10' vuelve este martes 13 de enero a Cuatro a las 23:00 horas con el testimonio de Frank Cuesta, que en el último año se ha visto rodeado de varias polémicas. El mediático presentador abordará estas cuestiones en una entrevista en exclusiva para el programa presentado por Nacho Abad y David Aleman. ¡No te lo pierdas!

Temas