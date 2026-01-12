Código 10 12 ENE 2026 - 18:03h.

Fran Cuesta aborda las polémicas que lo rodean en una entrevista en exclusiva en 'Código 10'

Exdiputado del PSOE, sobre los lazos entre José Luis Rodríguez Zapatero y Venezuela: "Algo gordo nos tiene que estar dando"

'Código 10' vuelve este martes 13 de enero a Cuatro a las 23:00 horas con el testimonio de Frank Cuesta, que en el último año se ha visto rodeado de varias polémicas. El mediático presentador abordará estas cuestiones en una entrevista en exclusiva para el programa presentado por Nacho Abad y David Aleman. ¡No te lo pierdas!