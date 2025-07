Guía de Viaje: el sur de Mallorca

Viajeros Cuatro 17 JUL 2025 - 01:00h.

Compartir







TIPS SUR DE MALLORCA:

DÓNDE IR:

Viajeros Cuatro recorre el sur de Mallorca, con sus playas de agua turquesa, como la famosa Es Trenc, y sus calas escondidas entre acantilados en la zona de Cala Santanyí. Visitamos Cala Figuera, un pueblo de postal donde aún se respira la auténtica vida mediterránea, con sus llaüts tradicionales y sus pescadores, que cada día traen al puerto delicias frescas y recién capturadas, como la langosta.

Aquí, entre puertos pesqueros tradicionales como el de Cala Rajada, encontramos pueblos medievales como Capdepera, que celebra los 700 años de la fundación de su castillo con un majestuoso mercado medieval donde la marcha está asegurada. Desde aquí, sobrevolamos la campiña mallorquina con vistas a la Sierra de Tramontana, desde donde, en días despejados, se puede observar la silueta de su isla vecina, Menorca.

Mallorca es sinónimo de rica gastronomía, y es en Campos donde encontramos el km 0 de la isla, con sus ovejas mallorquinas autóctonas y su cerdo negro, famoso por la sobrasada y los embutidos. Otro alimento emblemático de la isla es, cómo no, la sal, cultivada desde tiempos de los romanos en los alrededores de la Colonia de Sant Jordi. Los maestros salineros cosechan dos veces al día la particular “flor de sal”, un tipo de sal con forma de copo de nieve considerada una de las mejores del mundo.

En Mallorca se disfruta tanto del paisaje terrestre como del submarino: en días claros, la visibilidad bajo el mar supera los 30 metros, lo que la convierte en un lugar ideal para bucear o hacer snorkel entre peces, morenas y pulpos. También es perfecta para subir la adrenalina con actividades acuáticas en la zona de El Arenal.

CÓMO MOVERSE:

Lo mejor en Mallorca es alquilar un coche, lo que te permitirá tener toda la libertad del mundo para explorar los rincones del sur a tu aire. La parte sur de la isla recibe algo menos de turismo que el norte, por lo que es más fácil transitar y aparcar en muchos de los lugares a visitar. Es una delicia conducir por esas carreteras entre pinares, con el mar en el horizonte.

Además del coche, Mallorca es ideal para los más deportistas: caminando se puede llegar a lugares como Cala Mármols, un paraíso casi virgen al que solo se accede tras más de una hora de senderismo. Alquilar un barco sin licencia por un día es también una excelente opción para llegar a playas inaccesibles tanto para caminantes como por carretera.

ABRIR BOCA:

Decimos “abrir boca”, pero en realidad en Mallorca no la cerrarás, porque su gastronomía es única y exquisita. Los embutidos, la sobrasada y, por supuesto, la ensaimada son motivos suficientes para visitar la isla. Pero si a eso añadimos platos como la langosta con huevos fritos, especialidad de Bon Bar en Cala Figuera, los arroces de mar y montaña de Can Calent en Campos, o los pescados a la brasa de Sal de Cocó en la Colonia de Sant Jordi, no querrás marcharte nunca.

DÓNDE DORMIR:

El sur de Mallorca ofrece alojamiento para todos los gustos y presupuestos. Si buscas relax y desconexión en medio del campo, hay numerosas alquerías, masías y casas tradicionales cerca de la ciudad de Campos para alquilar y descansar.

Si prefieres despertar cada mañana frente al mar, casi todas las calas cuentan con uno o dos hotelitos con encanto y vistas de ensueño. Y si lo que deseas es sentirte en un pequeño pueblo mallorquín de montaña pero con todas las comodidades de un gran hotel de lujo, te recomendamos el Cap Vermell Gran Hotel, donde además se encuentra Voro, el mejor restaurante de todas las Islas Baleares, galardonado con dos estrellas Michelin.