Lara Guerra 26 JUN 2025 - 01:15h.

'Viajeros Cuatro' se introduce en el mercado local más típico de Hong Kong

'Viajeros Cuatro' se desplaza hasta Hong Kong, una ciudad que se compone de siete millones de habitantes que viven en vertical. Una región administrativa, que desde 1997 pertenece a China, y que anteriormente fue colonia británica durante más de 150 años. Desde los centros financieros más importantes del mundo, hasta los mejores Skylines, este es el viaje ideal para perderte en este increíble destino asiático.

Una de nuestras citas es Susanna Zhang, una mujer financiera que nació y creció en España, pero que se vino a vivir a esta gran ciudad. En este capítulo, nos acerca hasta la gastronomía más llamativa y que se ha convertido en una plena atracción turística. Nos situamos en Temple Street, un mercado nocturno local y turístico. Este mercado surgió en el siglo XIX por un templo cercano, en el que los pescadores venían a despejarse. Actualmente vienen "millones de turístas" cada día, desvela Susanna.

Susanna Zhang, sobre el mercado: "Podemos encontrar brochetas de calamares y riñones"

"Podemos encontrar brochetas de calamares, riñones...los fríen, le ponen salsa y después te lo comes", explica la joven. Por otro lado, conforme pasea el programa junto a ella visualizan un puesto de comida que ha dejado boquiabiertos a todo el equipo: "Esto es un puesto de serpientes, hay cinco tipos y algunas tienen veneno. Con este plato puedes mejorar tu sistema inmunitario, es una comida muy típica de aquí".

Tras esto, Susanna no ha dudado en probarlo y asegura que está bueno, sin embargo, el susto de Lourdes Gordillo ha sido fuerte cuando le han ofrecido: "¡No puedo, no quiero ni olerlo! No me puedo imaginar que esto sea una serpiente, que asco!". Por último, hay un verdadero valiente, el cámara se ha puesto frente a ella para disponerse a probar el plato típico del Temple Street: "Ya que tú no eres capaz de hacerlo, lo hago yo por ti. Está bueno, sabe un poco a pollo".