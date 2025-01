Las últimas semanas están dejando entre ver la debilidad del PSOE para gobernar junto a sus socios. Después de tumbar el decreto ómnibus en un principio -que terminó siendo aprobado este martes-, Junts continúa presionando al Ejecutivo para que se saquen adelante las tres premisas que aún no han sido puestas en marcha.

Pilar Rahola, colaboradora de ' Todo es Mentira ', explicaba desde Uruguay que esas tres condiciones son la oficialidad del catalán en el Parlamento Europeo , el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña y la amnistía . "Continua habiendo la misma desconfianza" manifiesta la periodista. Pese a sacar adelante el ómnibus, Rahola aclara que los nacionalistas " no están abriendo un proceso de negociación hasta que los tres temas hayan avanzado ".

"Vosotros no estáis engañando a nadie, pero debéis entender que lo que estáis pidiendo no se os debería dar y que en condiciones análogas en Cataluña no lo haríais", dice dirigiéndose a la formación nacionalista.