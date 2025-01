Acierta también al revelar que el presentador ganó popularidad al convertirse en jurado de 'OT', pero patina al confirmar otros programas en los que Risto no ha estado, y el presentador destaca algo muy llamativo: ''Dice que he participado en el debate de 'La isla de las tentaciones', no ha dado ni una, mira que he estado en programas''.

Los colaboradores han reaccionado, entre risas: ''Has ido al debate y no nos lo has contado'', y Marta Flich ha bromeado al respecto: ''En todos esos sitios has estado porque yo te he visto''.