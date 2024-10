Christian estalla contra su madre tras posicionarse con Cynthia en su discusión más dura: "Tú eres una bocachancla como yo"

Cuando Christian volvía de su cita con Irma para tener un rato con ella a solas y poder aclararse un poco más, Cynthia le dejaba claro que estaba muy enfadada con él: "No me apetece verte la cara esa que tienes".

La candidata le decía que tiene claro que ella "es demasiado arroz para tanto pollo" y aseguraba que estaba a punto de tomar una drástica decisión: "No sé si va a ser la acertada o no, pero no me apetece conocer a niñatos cómo tú".

Y, es que, le explicaba que le hizo sentir muy mal con esto, momento en el que no podía evitar las lágrimas: "No te importó nada lo que yo pensase y sabes perfectamente lo que habíamos hablado en la habitación".

"Hay cagadas que no me voy cuenta cuando las hago", le aseguraba Christian y aquí entraba a la conversación su madre: "Cuando uno no se da cuenta debes de rectificar lo que has dicho y de la forma en la que lo has dicho. Y, cuando dices una serie de cosas, está muy bien cuando haces una broma, pero a veces se te va de las manos". Algo que no gustaba nada al soltero: "Puedo perdir perdón porque lo siento, pero que vengas a decirme eso cuando tú eres una bocachancla como yo".