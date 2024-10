Rubén tiene un tenso choque con su hermano Jonathan tras echar a su pretendiente favorito: "¡Estoy harto!"

La explicación de Jonathan de por qué echó a Fernando: "Tú necesitas estar tranquilo y estable"

La marcha de Fernando supuso una pérdida cuanto menos importante para Rubén. Y es que era uno de los pretendientes favoritos del andaluz, como bien le había comunicado a su madre Mariví y a su hermano Jonathan antes de que este último le eligiera como el expulsado. No obstante, su hermano tomó su propia decisión y le echó, para rebote de Rubén. Un rebote que se ha multiplicado en esta última entrega de '¿QQCCMH?'.

Rubén se iba a hacer deporte, una vía de escape para él cuando tiene muchos problemas y se siente agobiado. "Me cuesta mucho aceptar que Fernando se haya ido y aceptar que mi hermano tomó esa decisión. Estoy con mi hermano en un punto de parón, no me apetece ahora mismo hablar con él", confesaba. Pero Jonathan no dudaba en ir a donde se encontraba Rubén e intentar arreglarlo todo.

Pero lejos de arreglarlo, la cosa no tardaba en ponerse tensa. Jonathan señalaba que no estaba muy bien desde que tomó esa decisión y vio el enfado de su hermano: "Necesito que lo entiendas y me escuches. Y saber que tú estás bien, además de explicártelo". Rubén hacía caso omiso, optaba por prestarle atención.

Rubén estalla ante su hermano

Después de decirle que se sentía mal, Rubén se mostraba tajante: "Si tú estás mal, imagínate yo. No entiendo a qué viene eso". Además, el soltero le explicaba que Fernando era una persona que quería mantener hasta el final y que lo sabía de sobra: "Y va y lo echas". Y es que según Jonathan, lo hizo para facilitarle el camino: "Tú necesitas estar tranquilo y estable". Pero Rubén está harto de ser ese Rubén que todos quieren que sea: "Estoy cansado de buscar lo que creo que me conviene, lo que creo que mi madre y mi padre quiere. ¡Déjame! ¡Estoy harto!".