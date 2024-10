Los surrealistas momentos de solteros, pretendientes y pretendientas tras la marcha de las madres: "Siempre con dientes, como dice la Pantoja"

Este quinto programa de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' nos ha dejado algún momentazo digno para el recuerdo. Y no es para menos. Las reacciones no se han hecho esperar al haber sido un programa lleno de sorpresas, empezando por la que les daba Luján Argüelles a todas las madres, señalándolas que se tenían que ir. Además, tanto solteros como pretendientas se han soltado más, y eso se nota.

Mayka nos dejaba un momentazo en el momento de tomar la decisión de a quién expulsar. No obstante, la madre de Sequera lo tenía claro: "Eso sí, siempre con educación y dientes, como dice Isabel Pantoja". Algo que ha repetido en más de una ocasión a lo largo de esta última entrega de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'.

Antes de tomar la decisión de expulsar a Martina, Valeria les entregaba a las chicas un regalo. Más concretamente, una taza típica inglesa que "representan un poco lo que es Inglaterra": "Es la princesa Diana, el prototipo de mujer que me gustaría para mi hijo Alejandro". En ese momento, Evelyn nos dejaba un momentazo en toda regla: "Se ha confundido, yo no me considero 'Lady Pi'. ¡Ay Dios! eso...".