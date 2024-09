La increíble patada a la geografía de un soltero de Rubén en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?': "¿Dónde está Huelva?"

"Yo tengo un poco de duda, porque yo tan abajo no he ido", confesaba Jordi. Rubén le explicaba que está en la otra polaridad donde vivía: "O sea, en diagonal. Al sur, colindando con Portugal". Además, el hijo de Mariví le contaba a todos que habían cogido un minibús para llegar a la ciudad andaluza: "Así nos conocemos mejor".

A pesar de no ubicarlo geográficamente, Jordi tenía una cosa clara: "No es porque esté cerca eh, porque con este bus así cortito con el minibús, yo creo que el viaje será un poco intenso" . Pero no iba a ser la única confusión geográfica que iba a haber en este tercer programa de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'.

Cristian le desvelaba a Rubén que era su primera cita como tal: "Me agobia pensar en enamorarme. La imagen que doy no es lo que tengo. Siempre he sido un chico malote. Ahora ya no soy como antes, quiero estabilidad". Rubén no se creía del todo estas palabras. De hecho, ya tenía clara su decisión antes de sentarse a hablar con él: "Bueno, muchas gracias por esta cita, pero te voy a decir que no continuamos conociéndonos".