El actor de ‘Los Serrano’ no le dijo directamente a Calleja que no quería hacerlo, sino que se lo comentó a su mujer en privado. Lo que no sabía era que todo el equipo había escuchado sus palabras gracias al micrófono que llevaba puesto. Cuando volvió a reunirse con Jesús, él destapó lo ocurrido: “Tienes un micro, pareces nuevo. Te hemos oído. Dímelo a mí, si no puedes dímelo a mí. No seas tan buenín”, le dijo.