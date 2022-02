Ángel León nos ha contado cómo comenzó en el mundo de la cocina, donde no siempre tuvo éxito: "Me enamoré de la cocina cocinando el pescado de pequeño con mi padre. Limpiaba los peces y miraba su estómago para ver lo que comía. Creo que el interior está todo el sabor y la verdad del producto", ha desvelado.

Además, nos ha sorprendido al confesar que en más de una ocasión le recomendaron ser camarero y olvidarse de ser cocinero: "En la escuela de hostelería suspendí cocina y me decían que mejor estuviese detrás de una barra", ha contado

Ángel León ha contado cómo fueron los inicios de su conocido y prestigioso restaurante 'Aponiente': "Debía mucho dinero y no sacaba ni para pagar los gastos. Mi suerte viene un día que hago una reflexión y veo que el ser humano tiene miedo al mar y su referencia es la tierra. Cojo proteínas del mar que nadie quiere y las convierto en cosas de tierra que el ser humano conoce", ha explicado.

Su restaurante da un máximo de 30 cubiertos y tiene en nómina a 70 trabajadores, algo que hace que el restaurante por si solo no sea viable: "Las cuentas no salen, pero para eso hago colaboraciones y cosas. Solo un año en mi vida he conseguido ganar dinero con el restaurante", ha confesado.