Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, en 'Otro Enfoque': "En la política vivimos en guerra y si quieren guerra la van a tener"

MAR reconoce como polarización el lema 'Comunismo o libertad' que utilizaron en la campaña de Díaz Ayuso para las autonómicas

El entrevista en el estreno de 'Otro enfoque' explica el 'Me gusta la fruta' de Díaz Ayuso

Miguel Ángel Rodríguez explica por qué apostó por Isabel Díaz Ayuso y si ha tenido que limar de ella

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que lleva toda la vida asesorando políticos, entre otras muchas cosas, se ha sentado con Jon Sistiaga en el estreno de 'Otro Enfoque' para comentar la polarización política y cómo es trabajar para la presidenta de la Comunidad de Madrid en este momento.

Nuestro invitado lleva toda la vida asesorando políticos, generando mensajes y estrategias y nos contestaba a si se siente parte de esta polarización política, en la que al menos Isabel Díaz Ayuso, como el resto de políticos, vive en el día a día.

También nos hablaba del lema 'Comunismo o libertad' que utilizaron en la campaña de Diaz Ayuso en las pasadas elecciones autonómicas, que reconocía como "una polarización": "En el mundo en el que me muevo respondo como me tratan, no voy a decir que no soy culpable, yo también, lo que sí sé es que está mal, soy culpble sabiendo que se tendrían que hacer las cosas de otra manera". Aunque afirmaba que se intentaba hacer más énfasis "en la libertad" su significado que en comunismo.

"Si quieren guerra hay guerra, pero si no quieren guerra no hay guerra"

"En la vida personal y en la profesional siempre trato a los demás como me tratan a mí, si quieren guerra hay guerra y si no quieren guerra no hay guerra", nos aseguraba el consultor político, explicando que, desde hace tiempo, en la política "solo vivimos en guerra", aunque le gustaría que fuera de otra manera: "Tengo amigos al otro lado del muro, pero la respuesta del otro lado del muro es para responder".

Nuestro invitado reflexionaba sobre que la cantidad de insultos que recibe la presidenta al día por parte de ministros y ministras que cree "que no saben cuál es su valor instituacional como Ministros" y que piensa que se lo deben mirar, aunque dejaba claro que piensa que "a cada insulto, dos".

MAR explica el 'Me gusta la fruta' de Díaz Ayuso

A lo largo de toda su trayectoria hay frases que le han acompañado, entre ellos el 'Me gusta la fruta' de Isabel Díaz Ayuso. "No es un insulto al presidente del Gobierno, ella se siente agredida desde la tribuna y le sale a ella decirlo para sí", aseguraba Miguel Ángel Rodríguez, que contaba una anécdota sobre esto: "Yo estaba viendo el debate, estaba la presidenta y le cazan diciendo eso, le escribo y me dice: 'pero si he dicho me gusta la fruta'. En ese momento, me escribe el periodista de un medio: 'la presidenta acaba de insultar al presidente del Gobierno' y le escribo: 'está analizando el equipo de expertos si ha dicho me gusta la fruta o viva la madre Teresa de Calcuta' y él lo pública".