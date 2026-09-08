Beatriz Benayas 08 SEP 2026 - 21:03h.

En septiembre estamos 12 grados por encima de lo normal en Teruel y Cuenca, 11 al norte, en Navarra, y 10 en Burgos.

El mes de julio ha sido el más caluroso desde que hay datos.

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Con el otoño en el horizonte, nos acercamos al final de un verano que ha batido muchos récords de calor. No es una sensación. Es un hecho que confirman los registros oficiales. La Aemet recoge las anomalías térmicas por encima de la media, es decir, de calor, a lo largo de todo el año, especialmente en junio, julio y agosto. Sobre todo Julio, que ha sido el más caluroso desde que hay datos.

En total, este verano se han registrado 181 récords de temperatura en nuestro país. Valores máximos achicharrantes de día y también valores mínimos ya no tórridos, sino infernales. Asi los han calificado los meteorólogos.

Que se los digan a los valencianos que la madrugada del 20 de agosto no bajaron de los 30 grados. Y ojo porque seguimos con anomalías en septiembre. 12 grados por encima de lo normal en Teruel y Cuenca, 11 al norte, en Navarra, y 10 en Burgos.