Lejos de ensalzar su brillante actuación para hacerse con la más ansiada presea, muchos se han dedicado a criticar su físico tratando de humillarla

Alexa Moreno, Serena Williams o la española Paula Leiton también han sido víctimas del llamado 'body shaming'

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Manila Esposito, deportista italiana de 19 años, es la reciente medalla de oro en gimnasia artística en el Campeonato Europeo de Zagreb que se está celebrando desde la pasada semana. Sin embargo, lejos de ensalzarse su conquista, lo que han hecho muchos es criticarla por su peso y su musculatura, convirtiéndola en la última víctima del denominado ‘body shaming’, es decir, en víctima de múltiples críticas y humillaciones por su físico.

Nuevamente con las redes sociales como principal foco de los improperios que han sido dirigidos hacia ella, hay quien la califica de “demasiado pesada”, sugiriéndola perder 10 kilos, mientras otros la han bautizado como ‘Muslos Gordos’, ignorando que sin esa musculatura no podría hacer algunos de los potentes saltos que es capaz de efectuar y que, de hecho, le han llevado a la más ansiada presea.

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De Manila Esposito a Alexa Moreno, Serena Williams o la española Paula Leiton

Una situación similar vivió hace años Alexa Moreno, gimnasta oriunda de Mexicali, México, a la que en las redes la llamaban “gorda y bajita”, siendo hoy la mejor atleta mexicana de todos los tiempos en suelo.

También lidió con la misma campaña de humillación corporal Paula Leiton en nuestro país. La waterpolista que ganó el oro en París y Tokio, pese al éxito, tuvo que sufrir innumerables críticas con alusiones a su físico, siendo hoy una abanderada de la lucha contra el ‘body shaming’: “El acoso empieza con una burla, pero también puede terminar con una palabra: ¡basta!”, recalcaba en uno de sus mensajes por el Día Contra el Acoso.

Como ellas, también la mismísima Serena Williams ha denunciado haber sido criticada durante toda su vida por su cuerpo y, ahora, tras haber perdido 15 kilos y protagonizar una campaña de los famosos pinchazos para adelgazar, también continúa entre un aluvión de reproches.

Frente a todo ello, y con esa musculatura, representan a algunas de las mejores profesionales del mundo del deporte.