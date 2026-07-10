El incendio de Los Gallardos puede ser el más mortífero del siglo

El de Los Gallardos es uno de los peores incendios que se recuerda en España

Ya son doce los fallecidos y más de 20 personas desaparecidas.

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El de Los Gallardos es uno de los peores incendios que se recuerda en España. Una tragedia similar en cuanto a cifra de víctimas mortales al de Guadalajara en 2005.

El incendio ocurrido en 2005 en Riba de Saelices, en Guadalajara, era hasta ahora el más mortífero del siglo XXI. Un infierno que devoró 13.000 hectáres durante cuatro agónicos días. 11 bomberos que trabajaban en las tareas de extinción morían al verse rodeados por las llamas, tras un cambio brusco en la orientación del fuego. Lo que comenzó como la negligencia de unos excursionistas terminó en uno de los mayores desastres ambientales de la década.

Obligó a cambiar los protocolos de actuación, como la prohibición de barbacoas en todos los montes españoles y motivó la creación de la UME, la Unidad Militar de Emergencias.

Cuatro años después, en 2009, España volvía a vivir otra tragedia. Cinco bomberos fallecían en Horta de Sant Joan, en Tarragona, tras quedar atrapados en un barranco por un cambio repentino del viento.

Más reciente es la tragedia de Losacio Zamora en 2022, donde las llamas se acercaron peligrosamente al casco urbano. Allí, el incendio dejó un saldo de cuatro muertos y calcinó más de 30.000 herctáreas. Las víctimas, un bombero forestal, un pastor y dos vecinos que no puedieron escapar del fuego.