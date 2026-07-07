El semen de los ciudadanos del norte de España es de más calidad: Asturias, en cabeza

Patricia Pereda 07 JUL 2026 - 16:16h.

Un estudio señala que los hombres del norte de España tienen mejor calidad de semen que los del centro y el sur.

El estudio señala que el lugar de residencia puede influir más en la calidad seminal que el estilo de vida.

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Un estudio señala que los hombres del norte de España tienen mejor calidad de semen que los del centro y el sur. Y esto no se debe como se creía a los hábitos de vida ni a la alimentación, dice este estudio que son los factores ambientales los que determinan esta diferencia.

Rocío Núñez, una de las autoras del estudio señala que el semen de mejor calidad están en Asturias. El estudio señala que el lugar de residencia puede influir más en la calidad seminal que el estilo de vida. "Hacer ejercicio, la medicación que toman, si fuman o si beben, si hacen deporte, eso no influye".

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La diferencia más llamativa apareció en el recuento total de espermatozoides móviles -uno de los indicadores más útiles para estimar el potencial fértil del semen, porque combina volumen, concentración y capacidad de desplazamiento-. Aquí los hombres en el norte alcanzaron una media de 94,35 millones frente a los 50,11 millones de la zona centro. Es decir casi el doble.

El estudio asegura que depende de los factores del entorno como la polución o la contaminación. "La contaminación ambiental afecta a la producción de los espermatozoides, en las ciudades más contaminadas la calidad del semen es peor", informa Emilio Gómez, director de Embriología Next Fertility.

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"La región centro, una de las incluidas en el estudio, es la que menos número de espermatozoides móviles tiene podría ser de la polución", destaca Rocío Núñez.

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Otro estudio español de hace un año ya confirmaba la presencia de microplasticos en el semen de los españoles. De hecho, "en la mitad del seman de los españoles había microplasticos que además son conductores y eso influye en la calidad del semen", señala Emilio Gómez.