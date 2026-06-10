Raquel Duva 10 JUN 2026 - 15:55h.

Los drones se han convertido en grandes aliados de los bomberos, sus nuevos ojos.

Gracias a ellos pueden geolocalizar a las personas desaparecidas en un incendio.

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Los drones se han convertido en grandes aliados de los bomberos. Permiten actuar con rapidez en la toma de decisiones. Noticias Cuatro vive in situ cómo se usan los drones en el día a día. Se han convertido en sus ojos en incendios complicados. Permiten ganar mucho tiempo e ir directos al grano.

"Imaginad que llegamos a unas naves industriales que se están quemando y hay tanto humo que no sabes ni a donde vas, con el dron lo vemos desde el aire, así sabemos las temperaturas, dónde está el foco y hacia dónde va". Juan Feliú y Jesús Rodríguez son dos de los 13 operadores de la Comunidad de Madrid. Estamos en la furgoneta que es su centro de operaciones. Con una cámara térmica se pueden ver dónde se pueden encontrar las personas desaparecidas en un incendio y los puntos más calientes y fríos del mismo.

Esto es vital en bosques o descampados donde puedes localizar a las personas que se encuentran atrapadas en un fuego. Gracias a los drones se pueden geolocalizar a las personas desaparecidas. Los bomberos recibirán un QR con la altitud y la latitud para ir directamente al sitio. Con estas herramientas, pueden convertir cualquier punto de la región en un centro de mando avanzado. Monitorizan desde el aure la situación del incendio en tiempo real y vigilan a sus compañeros.

Es vital para guiar a los compañeros también a la hora de atacar un fuego, evitando que vayan a ciegas y se encuentren con imprevistos. "Yo me acuerdo de un incendio que tuvimos en un patio, que vimos que había una ventana por la que se podía acceder". Midiendo la temperatura también saben cuándo un tejado se puede hundir. Con ello pueden evitar más siniestros o pérdidas de vidas y sacar a la gente antes,.

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Como señala Jesús Rodríguez, ahora "un mando puede estar en la otra punta de la nave, y nos va dando indicaciones de lo que quiere que le enseñemos. Transmitimos directamente al Centro de Gestiones y se coordina la intervención con las imágenes que ellos ven".

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Con estos drones los bomberos tienen la capacidad de ver el calor y ubicar los focos del incendio, vital para que los bomberos sepan en qué puntos podrán atacarle con mayor efectividad, aumentando así su capacidad de extinción por hacerla más operativa. En grandes incendios de naves, por ejemplo, además de controlar los focos de calor, se mantiene la seguridad de las dotaciones, teniendo siempre bajo control el incendio y anticipándonos a su avance.

El grupo especial de drones nació en 2019. Ahora son imprescindibles en casi todas las intervenciones de los bomberos en la Comunidad de Madrid.