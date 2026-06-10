Pepe Olmedo, de la Asociación Música para Despertar, es uno de los líderes de esta iniciativa que espera que se extienda.

La discoteca silenciosa para enfermos de alzheimer provoca hasta llantos porque los recuerdos llegan

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Los hay que lloran. Lágrimas provocadas al recordar las canciones de juventud, los guateques, los tiempos que ya pasaron y a veces se olvidan en las sombras del alzheimer. En Maracena, en Granada, en el centro de día, hay una discoteca silenciosa para enfermos de alzheimer.

Porque la música que sus mayores escuchan en los auriculares hace revivir recuerdos, informan Ana Martín y David Jiménez que han vivido in situ sus efectos en los mayores, que en un corro reviven recuerdos. Algunos, incluso, se levantan a bailar, como en los viejos tiempos.

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Escuchar a Nino Bravo es recordar los primeros besos, esas caricias a escondidas. "Me recuerda a mi marido", dice una de las mujeres. "Manolo Escobar, es Manolo Escobar", recuerda otro. Es el milagro que logra la música, avivar esos momentos que estaban ahí, pero que ya no recordaban. Y ese es el objetivo de este proyecto tan especial.

Pepe Olmedo, de la Asociación Música para despertar, es uno de los líderes de esta iniciativa, esta discoteca silenciosa, donde cada integrante lleva sus cascos para interiorizar unas melodías que son mucho más que eso. "La idea es que esta iniciativa se extienda y la música siga llegando a muchos corazones y siga despertando muchas historias". Y funciona,. "Te da alegría y fuerza para seguir viviendo". Otros reconocen que te hace sentir que "tienes 20 años menos".

Porque cuando algunas enfermedades se empeñan en borrar nuestra historia, sólo hacen falta unas notas para demostrar que la banda sonora de nuestras vidas es imborrable.