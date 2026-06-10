Copernicus: el último mes de mayo, el segundo más caluroso en el mundo y uno de los más raros

Beatriz Benayas 10 JUN 2026 - 21:43h.

El mes pasado fue el segundo mayo más cálido jamás registrado a nivel mundial tanto en tierra como en mar.

Mayo ha sido en Europa a mediados de mes más frío de lo habitual y a finales, del 21 al 30, mucho más caluroso.

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El mes pasado fue el segundo mayo más cálido jamás registrado a nivel mundial tanto en tierra como en mar, según ha informado este miércoles el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), gestionado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM).

En concreto, la temperatura media del aire en superficie fue de 15,81°C, un total 0,55°C por encima del promedio y sólo por detrás de mayo de 2024. En comparación, se situó 1,42ºC por encima de la media estimada del periodo preindustrial. Mientras tanto, el promedio de la temperatura de la superficie del mar fue la segunda más alta registrada para ese mes, con 20,90°C, solo por detrás de la de mayo de 2024 (20,93°C).

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En este marco, la superficie del Pacífico tropical registró temperaturas excepcionalmente altas, a medida que el Pacífico ecuatorial continúa su transición hacia condiciones de El Niño. De acuerdo con el organismo europeo, se espera que las condiciones de este evento, que probablemente provocaría fenómenos meteorológicos extremos a escala mundial, se desarrollen durante los próximos meses.

Un mes lleno de contrastes

El balance es caluroso, pero el camino ha estado lleno de contrastes. Mayo ha sido en Europa a mediados de mes más frío de lo habitual y a finales, del 21 al 30, mucho más caluroso. El termómetro ha llegado a escalar hasta 10 grados por encima de lo normal. Las mayores anomalías al alza se han registrado en Francia y Reino Unido con calor récord allí en un mes de mayo: 35 grados en Reino Unido y casi 38 en Francia. "Es probable que la rápida transición aumentara los impactos sobre la población, dejando poco tiempo para que las personas o los cultivos y los ecosistemas durante la temporada de crecimiento, se aclimataran a temperaturas mucho más altas", señala el informe. Aunque el organismo europeo considera que el fenómeno fue "notable", ha apuntado a que es "coherente" con el rápido calentamiento de Europa y la tendencia a largo plazo hacia olas de calor más frecuentes, más intensas y que se producen antes en la temporada.

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Aquí en casa, en Sevilla, se tocaron los 40 aunque no fue récord. Hizo más calor en superficie alimentado por más calor en el mar con anomalías en el canal de la Mancha, la costa Cantábrica y el Mediterráneo. El pico de temperatura se registró en la boya de Mahón en Menorca, con el agua a más de 26 grados.

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Por otro lado, también ha señalado un "contraste" entre las condiciones secas y húmedas. De esta manera, ha indicado que gran parte de Europa occidental, central y oriental (incluidas Italia y España) experimentó condiciones más secas de lo habitual. Por el contrario, se produjeron inundaciones generalizadas en Turquía, Bulgaria y Moldavia, ya que algunas zonas del noroeste de Europa continental, el norte de Escandinavia, Finlandia, Turquía y la región del mar Negro registraron precipitaciones superiores a la media.

Entre otros detalles, Copernicus ha destacado que se observó un caudal fluvial superior a la media en la mayor parte de la Península Ibérica y Turquía, lo que refleja las secuelas del invierno húmedo en la Península Ibérica y las fuertes precipitaciones en Turquía. A su vez, ha resaltado que se recogió un caudal primaveral superior al promedio en --entre otras zonas-- gran parte de la Península Ibérica y que España fue una de las regiones europeas que registró precipitaciones superiores a la media.

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Por otra parte, ha detallado que la extensión media del hielo marino en el Ártico en mayo fue alrededor de un 4% inferior al promedio, por lo que se situó en el cuarto lugar entre las más bajas para este mes. En la Antártida, la extensión mensual del hielo marino se situó aproximadamente un 9% por debajo de la media, lo que la dejó en el séptimo lugar entre las más bajas registradas para ese mes, cerca de los valores observados en los dos últimos años.

La responsable estratégica de clima del CEPMPM, Samantha Burgess, ha comentado que mayo de 2026 "prolongó el excepcional calor global, con temperaturas cercanas a los récords tanto en la atmósfera como en el océano". "En Europa, una ola de calor inusualmente temprana e intensa demuestra lo rápido que los fenómenos climáticos extremos se están convirtiendo en la nueva normalidad en lugar de ser la excepción", ha subrayado.