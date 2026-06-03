Patricia Pereda 03 JUN 2026 - 16:22h.

El hermano de Óscar salvó muchas vidas: fue su madre la que se acordó que quería ser donante.

El 80% de los españoles están a favor de donar sus órganos, pero solo un 7,2% se ha registrado oficialmente como donante.

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Hoy se celebra el día Nacional del Donante y hemos sabido que el 80% de los españoles querría donar sus órganos, una cifra altísima. Por eso, España es líder indiscutible, desde hace más de 34 años, en número de donantes. De hecho los datos de 2025 hablan de 6.334 trasplantes, sólo 130 menos que en 2024, cuando España batió récord histórico.

El 80% de los españoles están a favor de donar sus órganos, muy cerca de la cifra de 2024 (6.464), cuando se batió el récord histórico. Solo un 4% está en contra y el resto está indeciso. A pesar de esto sólo el 7,2% de los españoles se ha registrado oficialmente como donante porque la mayoría no sabe que existe esta posibilidad. Por eso, en el Día del donante se ha querido poner el foco en la importancia de decirle a nuestro entorno: "quiero donar".

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Es lo que pasó con el hermano de Óscar, que sonríe a pesar a pesar de que lo que recuerda es nada menos que la muerte de su hermano José Luis en un accidente con la bici. Cayó mal y tuvo muerte cerebral por un golpe en la cabeza. Fue su propia madre, en medio del dolor, la que recordó que su hermano quera ser donantes de órganos y así lo hicimos. "Lo dijo en una cena de Navidad y mi madre se acordaba de ello. Mi hemano salvó 5 vidas".

Como señala Carmen María Gijón, coordinadora de trasplantes del Hospital Universitario de Toledo, "José Luis salvó a muchas personas porque les dio otra oportunidad de vida. Estamos en una sociedad en la que no hablamos de que nos vamos a morir. Vamos a hablarlo una vez, porque en ese momento estáscuidando a la familia, porque le alivia saber lo que tiene que hacer. Yo soy un testigo privilegiado de la generosidad".

La falta de comunicación de la voluntad de donar al entorno familiar reduce el número de donaciones efectivas. De hecho, cuando la familia conoce esa voluntad, el 90,1% autoriza la donación. A pesar de España es el numero uno mundial en donación de órganos, 5.000 personas al día necesitan un trasplante de órganos.

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Como destaca Beatriz Domínguez-Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes, "un alto porcentaje de la población no sabe que hacen falta órganos para trasplante".

Así que si estás por la labor de hacerlo, dilo hoy para salvar vidas mañana.