Daniel López Acuña, epidemiólogo: "Este brote de ébola en Congo no es un riesgo de pandemia"

La OMS ha declarado emergencia sanitaria internacional por el brote de ébola en el Congo.

Daniel López Acuña, epidemiólogo, señala que "estamos ante un brote con una variante que no es la habitual, pero no hay riesgo de pandemia"

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La OMS ha declarado emergencia sanitaria internacional por el brote de ébola en el Congo. La enfermedad ha dejado al menos 100 muertos y 390 casos sospechosos. Ya se han desplegado equipos sanitarios sobre el terreno y se han enviado de 18 toneladas de suministros médicos. Varios países africanos han reforzado sus controles fronterizos y las medidas de vigilancia.

Ahora mismo el riesgo de ébola en España es muy bajo, pero vamos a recordar cómo se trasmite esta enfermedad. Según la OMS se contagia sobre todo por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas con síntomas. Saliva, sangre, vómito, mucosas y otras secreciones.

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También por contacto corporal con objetos contaminados como agujas, ropa de cama y cualquier superficie. No se contagia, eso sí, por el aire como los virus respiratorios como el COVID. A pesar de esto, ya ha entrado en zonas muy pobladas de África.

Lo que opinan los expertos

Cuando hablamos de ébola hablamos de una fiebre hemorrágica mortal, causada por un virus del que hay varios tipos. Daniel López Acuña, epidemiólogo, señala que "estamos ante un brote con una variante que no es la habitual".

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El más conocido, el zaire, ha causado la mayoría de los brotes (21 de 32), entre ellos el de 2014, el peor hasta la fecha, el que metió miedo en España en su día. Pero detrás del brote actual está otra cepa Bundibugyo, tiene una letalidad alta, pero sin tratamiento ni vacuna. Así que sólo hay una forma de contener este brote. "Hay que alertar a los tres países afectados para aislar a los casos y sus contactos y evitar que haya contagios y se controle mejor la transmisión". Lo bueno es que no se transmite por el aiere.

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Este tipo de ébola ya causó dos brotes, (2007 Y 2012), y los dos se controlaron. Lo malo de este es la zona que es pobre, tiene muy baja infraestructura sanitaria, hay que situar equipos de refuerzo". La OMS ya está en ello y los expertos insisten, en que "no hay que interpretar este brote como riesgo de pandemia". De hecyho, afirman, el riesgo de que se expanda fuera de la región es bajo.