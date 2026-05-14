"Nuestro padre era una personas muy humilde trabajadora y al contrario, lo que ha recibido es falta de humildad", dicen los hijos de Julián.

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La justicia investiga en Burgos por homicidio imprudente la muerte de tres personas a las que se les suministró, por error, una dosis de quimioterapia 6 veces superior a la adecuada. Notiicas Cuatro ha estado con la familia de uno de los fallecidos, Julián. Este auxiliar de enfermería jubilado murió tras meses en la UCI, por recibir una dosis de 180 miligramos cuando solo tenía pautados 30. Al enterarse del error que le costó la vida, Julián pidió a sus hijos que hicieran lo necesario "para que no vuelva a pasar", informan M Larrinaga y M Lilao.

A Julián se le detectó un cáncer de próstata del que estaba siendo tratado desde hacía año y medio y la reacción de su cuerpo había sido muy buena. Tenía calidad de vida, dicen sus hijos Laura y Pedro, estaba con sus nietos, estaba activo.

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La familia de Julián entiende el error humano, pero no la falta de empatía con la que dicen, fueron tratados. "Nuestro padre era una personas muy humilde trabajadora y al contrario, lo que ha recibido es falta de humildad".

Crónica de una muerte anunciada por un error

El 19 de diciembre Julián ya sabe que algo no va bien. Vomita, sangra por la nariz, se le hace difícil respirar, no se podía mover. Es ese día cuando es trasladado a una habitación él solo. Le dicen que es para que esté más confortable. Ese día los médicos le cuentan que por un error en el departamento de Farmacia le han administrado tres veces más de la dosis necesaria de quimioterapia -finalmente serían seis- para tratar su cáncer de próstata.

Desde el primer momento tuvo claro lo que había que hacer porque desde el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) nadie le dio una solución para contrarrestrar el error. No había pasado nunca. "Hay que denunciar, hay que llegar hasta el final para saber lo que ha pasado y sobre todo para que no vuelva a pasar", fue el legado que dejó a sus hijos.

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Julián García fue la primera víctima detectada del error cometido por el Hospital de Burgos con cinco pacientes oncológicos el pasado mes de diciembre, dos de los cuales murieron en los primeros días mientras otros dos lograron sobrevivir, aunque, al menos uno de ellos, con gravísimas secuelas. La familia de Julián se sintió abandonada, ninguneada ante un hospital a la defensiva. Laura dice que su madre, destrozada, no recibió asistencia psicológica hasta el 4 de febrero.

El gerente del hospital, Carlos Cartón, informaba del grave incidente el pasado enero para explicar un "error que se ha detectado en la ficha del fármaco, un ‘patrón’ que guía la preparación del medicamento, y en concreto el número de la disolución del vial".

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Julián cumplió los 68 años en la UCI. Estuvo 127 días luchando por su vida. Falleció el pasado 22 de abril. La familia de Julián cumplió el 28 de enero con su voluntad de denunciar los hechos ante la Fiscalía.

El Tribunal de Instancia-Sección de Instrucción de Burgos número 1 incoó en marzo diligencias previas por los delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y lesiones por imprudencia profesional grave para investigar el fallecimiento de los dos pacientes al que ahora se le une un tercero.

La Fiscalía dirigió su denuncia contra los profesionales implicados y responsables en la grabación errónea en el sistema informático de la ficha del medicamento 'Cabazitaxel' , el error el que derivó en la preparación incorrecta de la dosis administrada, así como en quienes lo revisaban.

Por ese motivo, el Tribunal ha pedido como parte de las diligencias previas información a la empresa encargada del sistema informático del servicio de Farmacia del Hospital de Burgos, a fin de comprobar la trazabilidad de la ficha del medicamento.

El hospital implantó el 2 de diciembre de 2025 un nuevo sistema de prescripción electrónica en Oncología y Hematología, para sustituir la prescripción médica habitual que era manual o a través de orden médica informatizada.

Más allá de lo legal, la pérdida de Julián ha dejado a una familia destrozada. "Es muy duro porque sabes que ya no vas a poder disfrutar de él", dice su hijo Pedro con la voz entrecortada. Porque la muerte de Julián fue un error. Y lo que vino después, en el trato con la familia, también.