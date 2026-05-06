Cada español sufre cuatro brechas de datos personales al año

Beatriz Benayas 06 MAY 2026 - 21:28h.

Aumentan los datos personales robados por ciberdelincuentes o desvelados por fallos humanos.

La Agencia de Protección de Datos va a empezar a actuar de oficio en esos los casos de deepfake generados con IA.

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La Agencia de Protección de Datos va a empezar a actuar de oficio en esos los casos de deepfake generados con IA. Lo ha anunciado tras confirmar que ha recibido más denuncias que nunca por robos de datos. Hablamos de datos personales robados por ciberdelincuentes o desvelados por fallos humanos.

El número de reclamaciones se ha disparado un 64% de un año para otro hasta rozar las 31.000 y se han saldado con más de 48 millones de euros en multas. Las denuncias más numerosas se han hecho por aparecer en cámaras de videovigilancia y por filtraciones de datos a través de servicios en internet.

Cada español se ve involucrado en cuatro brechas de datos personales al año. Las quejas por esas brechas han aumentado un 157%. y las denuncias en el canal prioritario, la vía preferente habilitada para solicitar la retirada urgente de contenidos sexuales o violentos publicados en internet sin permiso, han aumentado un 23%.

En el 82% de esos casos, los contenidos se han retirado en menos de 48 horas. La Agencia reclama más medios para poder aumentar la capacidad de respuesta.