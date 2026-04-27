Los datos negros de una universidad pública que no remonta

Marta Aguirregomezcorta Lidia Camón 27 ABR 2026 - 17:10h.

CSIF presenta un informa de la educación pública y los datos no son nada esperanzadores.

España incumple los cuatro indicadores de la Estrategia Educación y Formación 2030 de la UE:

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Hoy los profesores han presentado una radiografía de la educación pública desde 2009 y no son buenas noticias. Poca inversión, interinidad, abandono escolar. Lo ha presentado el sindicato CSIF. Dicen que el gasto por alumnno ha subido 17 euros desde 2009, pero la inflación se come entera la subida del presupuesto. El gasto por docente ha crecido nominalmente de 42.632€ en 2009 a 51.796€ en 2024 (+21,5%), pero con un IPC acumulado del +36,6%, la reducción del gasto real por docente es del –11,1%. Incorporando la pérdida de complementos, trienios y cotizaciones, CSIF estima que la pérdida de poder adquisitivo total del profesorado supera el 20%.

También, hay una enorme diferencia entre las CCAA. Desde la que más gasta por alumno, País Vasco (9.533), a la que menos gasta, Madrid (5.781), la diferenca es de 3.752 euros. Además la interinidad afecta al 32% de los profesores. La propuesta del CSIF es reducir la interinidad al 8% mediante convocatorias anuales con calendario vinculante para todas las administraciones, la aprobación del Estatuto Docente nacional con recuperación del poder adquisitivo perdido y carrera profesional remunerada

España incumple los cuatro indicadores de la Estrategia Educación y Formación 2030 de la UE: el abandono escolar supera en casi cuatro puntos el objetivo del 9% marcado; el bajo rendimiento en Lectura, Matemáticas y Ciencias excede ampliamente el umbral del 15 por ciento fijado por la UE; la tasa de repetición en Secundaria multiplica casi por cuatro la media europea, y el gasto educativo por alumno es hoy, en términos reales, igual a la de 2009 sin tener en cuenta las nuevas necesidades del sistema.

La conclusión del informe elaborado por CSIF es que el sistema educativo español ha crecido en volumen, pero no en calidad, porque en la inversión ha pesado más la expansión del sistema sobre su eficacia. Por ejemplo, se han contratado más docentes, pero sobre todo interinos (1 de cada 3 docentes públicos carece de plaza fija, lo que imposibilita el desarrollo de proyectos educativos a largo plazo y finalmente repercute en la calidad de la enseñanza).

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El CSIF propone una estabilidad normativa, refuerzo de la orientación educativa para reducir la tasa de repetición, apostar por la educación pública como garantía de calidad homogénea en todo el territorio, un marco legal que reconozca la autoridad del profesorado y un pacto de Estado por la Educación que garantice estabilidad normativa al menos dos legislaturas.

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En cuanto al modelo curricular, cree que se debe hacer una homogeneización de competencias básicas en todas las comunidades autónomas, un refuerzo de la Formación Profesional pública, itinerarios educativos reversibles con pasarelas efectivas entre FP y Universidad, y una prueba única de acceso a la universidad homologada por el Estado que garantice la igualdad de condiciones para todos los estudiantes.

Respecto a los recursos consideran que se debe hacer un incremento progresivo hasta el 7 por ciento de PIB en educación pública y gasto mínimo por alumno de 7.421 euros garantizado por el Estado, reducción efectiva de ratios de aula mediante plazas estructurales permanentes con apoyos y desdobles y separación del gasto estructural propio y el procedente de fondos europeos.

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El absentismo en la universidad

Esto en las escuelas, pero en la universidad el problema es el absentismo: El 40% de los universitarios no va a clase. Un informe de la Autónoma de Barcelona analiza los factores que explicarían este fenómeno. También les hemos preguntado a ellos, a los alumnos. Y las razones son variadas. No les compensa acudir a algunas clases por horarios, otras veces porque con la IA se enteran mejor y porque en muchas ocasiones los métodos de enseñanza están anticuados, informan L. Esteban y B. Martínez.

En algunas asignatutas el abstentismo alcanza un 40%. Solo poco más de la mitad de los universitarios afirma asistir siempre a clase. Falta de tiempo, malos encajes en transporte o desmotivación académica son algunas de las claves. Clases monótonas, repetitivas, horarios rígidos. La realidad es que cuando más dinámico es un progresor más van a clase. Y un hecho, a medida que pasan los cursos, menos estudiantes va a clase. Con los apuntes de la IA les sirve para aprobar. Alberto Cornejo, vicerrector de estudiantes de la UPV, reconoce que "tiene que haber metodologías activas, no puede ser que los estudiantes solo estén recibiendo la información porque para eso ya lo tienen accesible la IA o internet".