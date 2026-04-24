El tierno primer chequeo de los linces del Parque Nacional de Doñana

El Parque nacional de Doñana ha hecho a sus seis cachorros de lince ibérico nacidos hace un mes en el Centro de cría de El Acebuche su primera revisión veterinaria

Su población se ha conseguido recuperar tras haber estado en peligro crítico de extinción a principios del siglo XXI

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El Parque nacional de Doñana ha hecho a sus seis cachorros de lince ibérico nacidos hace un mes en el Centro de cría de El Acebuche su primera revisión veterinaria. Un chequeo en el que no ha faltado de nada. Es parte del seguimiento exhaustivo que se hace a esta especie protegida.

En el Centro de Cría del Lince Ibérico de El Acebuche, las hembras dieron a luz a las primeras crías de la temporada hace unas semanas. Los cachorros de esta especie, cuya población se ha conseguido recuperar tras haber estado en peligro crítico de extinción a principios del siglo XXI, son siempre una buena noticia, pues refuerzan la progresiva mejoría de una especie todavía vulnerable. Las seis crías pertenecen a las hembras Utopía y Umbrella.