Este fin de semana habrá que tener cuidado con las tormentas, el granizo y el viento

El tiempo cambiará este fin de semana, pero el lunes volverá el calor.

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El tiempo vuelve a cambiar. Ya hay avisos por lluvias y tormentas en buena parte del centro peninsular y además caen las temperaturas. Las tormentas, también eléctricas, se han notado esta noche en Madrid, Ávila o Salamanca. Hemos pasado del sol y un calor atípico en pleno mes de abril al chaparrón cuestión de horas. No es raro en plena primavera, pero sí se ha producido de forma drástica, con subidas de 15º en horas y bajadas del mismo calibre. Ahora no es mala idea extremar la precaución para asegurar toldos y ventanas y evitar las zonas arboladas.

Las tormentas se mantendrán durante este fin de semana. Además, vuelven a bajar las temperaturas. La atmósfera estará inestable durante los próximos días, lo que se traducirá en posibles chubascos acompañados de tormenta en la Península, especialmente este viernes y sábado, aunque también se producirán el domingo en algunos puntos, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

Tormentas fuertes, granizao y viento en el centro e interior norte Peninsular y el sureste

Por zonas, las áreas con mayor probabilidad de registrar tormentas fuertes y acompañadas de granizo y rachas intensas de viento serán el centro, el interior del norte peninsular y el sureste. Asimismo, las temperaturas bajarán. Por zonas, quedarán con valores altos para la época en el norte peninsular, pero más normales en el resto del país.

La próxima semana empezará con tiempo más estable el lunes, aunque con posibilidad de chubascos en puntos del noroeste. En los dos días siguientes, podrán producirse en amplias zonas del territorio de forma dispersa. Mientras, se espera un ambiente más cálido el lunes y martes y un descenso térmico el miércoles.

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El paso de una vaguada provocará este viernes un aumento de la inestabilidad atmosférica, por lo que habrá chubascos fuertes que irán acompañados de tormenta en puntos de Castilla y León, norte y este de Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. En este sentido, hay posibilidades de que también caiga granizo y de que se den rachas intensas de viento. Estos fenómenos también podrán producirse en otras zonas del sur y del este de la Península, aunque con menor probabilidad.

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Del Campo ha puntualizado que en caso de producirse, también podrán ser localmente intensas, especialmente en el este de Andalucía. En lo que respecta a los termómetros, las temperaturas bajarán de forma notable en el interior del territorio y en el sureste. En este sentido, los valores más altos se darán probablemente en la mitad norte. En Ourense, Lleida y Zaragoza se darán entre 25 y 27ºC de máxima.

El sábado volverán a formarse tormentas

La inestabilidad continuará el sábado, día en el que se volverán a formar tormentas, aunque de forma más dispersa y en general menos intensas que en la jornada anterior. Según el portavoz de AEMET, las zonas con mayor probabilidad de recibirlas serán el este y sur de Andalucía así como los entornos de los Sistemas Central e Ibérico, así como en Pirineos.

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Aún así, no se descarta que también se puedan producir algunas tormentas en puntos de la meseta de Extremadura y del centro de Andalucía. En líneas generales, las temperaturas no experimentarán grandes cambios o subirán ligeramente. De esta manera, serán altas para la época del año en el norte del país, con 28ºC en Ourense, Zaragoza o Lleida; y más propias de finales de abril en la mitad sur. En el centro, Madrid alcanzará los 23ºC y en Sevilla se esperan 26ºC.

De acuerdo con el pronóstico, el domingo y el lunes serán jornadas similares, con un tiempo más estable. Sin embargo, crecerán de nuevo nubes de evolución y se podrán producir chubascos con tormenta en zonas de Castilla y León, Cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema Central y puntos del sureste en esta última zona, sobre todo el sábado. Algunos podrían alcanzar intensidad fuerte.

El domingo bajarán las temperaturas nocturnas, pero las diurnas subirán ambos días. De este modo, se volverá a hablar de un ambiente cálido para la época del año.

El lunes vuelve el calor

La próxima semana, Del Campo avanza que los termómetros alcanzarán el lunes valores por encima de los normales para la época. En los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir se podrán alcanzar o superar los 30ºC.

El martes y miércoles podrán darse chubascos dispersos por amplias zonas de la Península, según el portavoz de AEMET. Estos serán más intensos y más frecuentes el miércoles, sobre todo en zonas del este peninsular, donde localmente podrán ser fuertes. Además, el miércoles podrá producirse un descenso térmico acusado en todo el país, que devolvería los termómetros a valores propios de estas fechas.

En los días siguientes es probable que se inicie un periodo de tiempo más estable, con temperaturas más altas en general. Por último, en lo que respecta a Canarias, el pronóstico recoge que cielos nubosos para los próximos días, sobre todo en el norte de las islas, donde caerán lluvias débiles. En el sur, estarán más despejados. Además, las temperaturas estarán en ascenso el viernes y sin cambios durante el resto del fin de semana y los vientos alisios soplarán con fuerza en las zonas más expuestas.