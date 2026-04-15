Sandra Mir 15 ABR 2026 - 16:52h.

Una vecina provoca una plaga de palomas en un barrio de Arganzuela, en Madrid

La policía local ha multado a la mujer varias veces porque dar de comer a las palomas está totalmente prohibido.

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Hay un barrio en Madrid que está totalmente invadido por las palomas. No es nuevo, llevan años luchando contra una plaga provocada por una vecina que les da de comer de forma obsesiva. Es en el barrio de Arganzuela, donde la plaga de paloma refleja los restos en aceras y en las lunas de los coches. La situación es insostenible.

Son miles de palomas las que acuden a la llamada de una vecina que lleva años alimentadolas con kilos de pienso y arroz a diario. Lo hace a cualquier hora, incluso de noche y a escondidas. Los vecinos saben quién es, pero ella no se inmuta.

De hecho, los vecinos ya no pueden abrir sus ventanas y colocan trampas para evitar ser invadidos por las palomas en una versión madrileña de Los Pájaros de Alfred Hitchcock. Porque algunas de las imágenes ya dan miedo.

La policía local ha multado a la mujer varias veces porque dar de comer a las palomas está totalmente prohibido. La mujer ya no vive en la zona pero sigue acudiendo a diario a su rutina de dar de comer a las palomas, una obsesión enferemiza que mantiene al barrio en pie de guerra.