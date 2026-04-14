Italia podría dar un paso pionero en toda Europa y abrir la puerta a los permisos laborales para cuidar a las mascotas.

Las empresas en España no están obligadas a dar el permiso, el Estatuto de Trabajadores no lo contempla.

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Italia podría dar un paso pionero en toda Europa. Abre la puerta a los permisos laborales para cuidar a las mascotas. Aunque existe jurisprudencia, todavía no hay una ley nacional. Pero cada vez son más los convenios laborales que recogen este derecho sino que se articula a través de interpretaciones legales y convenios laborales que comienzan a incorporar este tipo de permisos. Pero este reconocimiento marca un precedente relevante en Europa, informan Dani Berbel y Mar Pérez.

Los expertos señalan que estamos ante un cambio cultural donde las mascotas son parte de la "familia multiespecie". Los animales no solo conviven con las personas sino que forman parte de su núcleo afectivo y merecen protección laboral. El debate ha llegado a países como España, donde no existe un permiso específico para el cuidado de las mascotas.

El punto de inflexión se sitúa en la jurisprudencia de la Corte de Casación, especialmente en una sentencia de 2018 que reconoció la posibilidad de conceder permisos retribuidos para atender a mascotas en situaciones de urgencia sanitaria. Se interpretó de forma más amplia los "motivos graves personales o familiares" al equiparar la asistencia a un animal con la atención a un familiar enfermo.

Pero para aplicar este derecho se deben cumplir unas condiciones como la presentación de un certificado veterinario que acredite la gravedad de la situación y la imposibilidad de que otra persona se haga cargo del animal. Entre las medidas en discusión figuran hasta tres días de ausencia retribuida en caso de fallecimiento del animal y un número limitado de horas anuales para atender enfermedades o urgencias veterinarias.

En España el estatuto de los trabajadores no lo contempla pero sí algunos convenios

De hecho, en España hay dueños que han tenido que "dejar mi trabajo corriendo porque le tengo que hacer un TAC a mi perra porque no sabemos si puede ser metástasis en el pulmón o no". Su empresa, de buena fé, le ha dado este tiempo para poder hacerlo. "Los animales no se pueden dejar a la mano de Dios".

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No disponer de esas horas puede jugar en contra de la salud de nuestra mascota. "Muchas veces nos encontramos con situaciones en las que por no acudir antes ese paciente se ha deteriorado su enfermedad mucho más rápido", señala Laura Peña, directora médica de la clínica VetVida.

Las empresas no están obligadas a dar el permiso, el Estatuto de Trabajadores no lo contempla. "Tenemos a familias que tienen que faltar al trabajo arriesgandose a una amonestación o una pérdida de empleo", recuerda Peña.

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En 2024, una trabajadora fue despedida en Barcelona precisamente por esto. Años después, la justicia le ha dado la razón aludiendo que las ausencias no eran por capricho sino por razones humanitarias y éticas.

La medida tiene mucha aceptación en la calle. "Sería genial, genial. Como cuando tienes a los niños pequeños, que tienes que pedir permisos...

Especialmente para los que consideran a sus mascotas como uno más de la familia. "Son uno más de la familia, debería de ser lo mismo", dicen algunos. "Hay personas que no tenemos hijos, tenemos perros solamente", comentan otros.

De momento, la norma existe solo en algunos convenios colectivos.