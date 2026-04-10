La guerra de los simios en Uganda es real: "La polarización y la falta de líderes, clave"

Los chimpancés de Uganda han iniciado una auténtica guerra civil.

Los chimpancés son una especie protegidísima en Uganda.

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Los chimpancés de Uganda han iniciado una auténtica guerra civil. Un estudio revela que lo que antes era un grupo inmenso lleva años dividido en dos bandos. Organizados, atacan con brutalidad a su rival, matando a adultos y crías.

Aunque lleva años en marcha, ahora se ha publicado y documentado formalmente esta guerra civil entre chimpancés de Uganda. La batalla se ha producido entre los monos del Parque Nacional de Kibale, donde vive una de las mayores comunidades de chimpancés. Durante años, este grupo vivió en paz, protegido y cuidado.

Son unos 200 ejemplares que se enfrentan a partir de 2015 empezó la polarizacion. La muerte de líderes importantes que mantenían la cohesión entre tensiones internas provocaron que en 2018, el grupo se separara. Desde entonces los árboles se han convertido en escenario de emboscadas, canibalismo, ataques y violencia entre lo que fueron hermanos y colegas. No son grupos desconocidos, y esto es algo poco habitual en estos animales.

Hasta el momento se habrían documentado 24 muertes en este conflicto, aunque serán más. Los chimpancés son una especie protegidísima en Uganda. De hecho, por ley se castiga con penas de prisión altísimas el hacer daño a un chimpancé o matarlo. Es una especie en peligro de extinción, pero hay zonas donde la cercanía de poblados ha llevado a situaciones horribles donde han atacado o secuestrado niños y los vecinos han envenenado o intentado matar a los monos, que como los humanos, también viven las consecuencias del enfrentamiento constante.