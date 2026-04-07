Nitazenos, la droga sintética más peligrosa que el fentanilo que ya mata en España
Los nitazenos es una droga sintética creada en laboratorio en las décadas de 1950 y 1960 como posible analgésico, pero que nunca se comercializó debido a su toxicidad. Ahora ya sabemos que han causado la primera muerte en España: la de un joven de 21 años en Navarra. El fallecimiento se produjo el 2 de agosto de 2024, según ha desvelado el periódico 'El País'.
El nitazeno es un opiáceo más potente que el fentanilo que ni siquiera los expertos son capaces de detectar. Su consumo ya ha causado estragos en otros países de Europa. Se vende en polvo o en pastillas. Es letal a dosis mínimas.
Josep Rovira, Director del Área del Grupo ABD, confirma que se ha sido detectado en ese caso. "Siempre tienen un efecto de depresión del sistema nervioso general y de sedación. Se han observado casos en Letonia, Estonia, en Reiuno Unidos, Irlanda, Francia asociadas a varios centenares de muertes".
Se fabrica en laboratorios clandestinos de China o la India y se vende por Internet. Los traficantes lo recibenm en envíos de paquetería y lo introducen en el mercado negro como precursos para cortar heroína y otras drogas de diseño. Una amenaza silenciosa que dispara el riesgo de sobredosis porque la diferencia entre una dosis que produce efectos —como euforia, somnolencia y contracción de las pupilas— y otra que resulta letal es mínima, al provocar una depresión respiratoria severa.
En EEUU estas sustancias se conocen como Frankestein Drogs.
En España, las autoridades han reforzado la vigilancia para frenar su entrada y evitar que se convierta en un problema de Salud Pública.