La brutal tormenta de arena que amenaza Canarias

Se trata de una monstruosa tormenta de arena de hasta 1500 kilómetros de largo, casi la distancia entre Sevilla y París

El polvo ya ha llegado a las Islas Canarias que tendrá calima varios días.

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Es una descomunal tormenta de arena que parece sacada de una película de ciencia ficción. Un muro de 1.500 kilómetros de polvo en suspensión que avanza en el Sáhara.

De hecho este enorme muro de polvo sahariano avanza lentamente en la frontera entre Argelia y Mauritania donde apenas se puede ver el cielo. Como señala Rosemary Alker para explicar el fenómeno estamos ante el movimiento de grandes cantidades de arena de manera bestial. Suelena abarcar grandes dimensiones, pero esta es curiosa. Tenemos temperaturas elevadas en el desierto del Sáhara con contraste de temperaturas frías de la borrasca que lo que genera es un gran movimiento de arena. Que junto con las rachas de viento produce grandes nubes de polvo.

Las calles ya se tiñen de naranja en Marruecos. Se trata de una monstruosa tormenta de arena de hasta 1500 kilómetros de largo, casi la distancia entre Sevilla y París. Pero no aparece de la nada. El polvo ya ha llegado a las Islas Canarias y sobre el terreno ya se aprecian los primeros rastros de calima en el archipiélago. Con menos intensidad que en África, los canarios tendrán calima para tres días más