Beatriz Benayas 20 MAR 2026 - 22:23h.

Los finlandeses llevan nueve años siendo campeones en la felicidad, según el ranking de la Universidad de Oxford.

España ocupa el puesto 41 con unos jóvenes preocupados por la vivienda y la precariedad laboral.

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Hoy es el día mundial de la felicidad, un deseo universal sobre el que se lleva reflexionando más de 2.000 años. Pero ¿Quiénes son los más felices del mundo? Los finlandeses llevan nueve años siendo campeones en la felicidad, según el ranking de la Universidad de Oxford.

Islandia y Dinamarca completan ese podio. Los países del norte de europa copan el top 10 de la lista. Y si buscamos un denominador común, son países con rentas altas frente a los países en conflicto a la cola en felicidad como Afganistán, Sierra Leona y Malawi.

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España ocupa el puesto 41 y aunque en la felicidad influyen muchas variables, este estudio reciente de la universidad de Cádiz constata que el dinero sí da la felicidad. Quienes ingresan menos de 1.100 euros, no llegan al notable mientras que quienes ganan más de 5.000 superan el 8.

Una diferencia parecida a la que se da entre parados, menos felices, y ocupados, más felices. El trabajo, y por extensión el sueldo, también se asocia a la felicidad.

Parece una pregunta sencilla la de ser felices. Sabemos bien qué nos da alegría. La familia, los amigos, la pareja, el trabajo, una vivienda. Sonreímos, nos hacemos fotos y las publicamos en redes, sobre todo los jóvenes, pero su felicidad ha caído en los últimos años. La precariedad laboral y la falta de vivienda es clave en ello. También las redes sociales, informan Carla Infiesta, Victoria Talero, y Nahikari Muñoz.

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María Martín Gregorio, psicóloga, "nos comparamos con modelos que no están en la realidad. El cuerpo no puede estar en alerta durante mucho tiempo". Así que, sí, sabemos que es imposible estar siempre feliz. Pero hay que intentar buscar la estabilidad.