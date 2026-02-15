Marta Egea 15 FEB 2026 - 11:00h.

Según una experta, inscribirse en una oferta en las primeras horas o adaptar el currículum al puesto al que se postula aumenta las opciones de ser seleccionado

Encontrar trabajo en el mercado actual es un desafío mayor que hace una década. Nos encontramos en un entorno saturado de candidatos, con tasas de desempleo aún elevadas en algunos sectores y empresas que reciben cientos de solicitudes por cada oferta, no es suficiente con tener un currículum “correcto”: también se necesita estrategia, precisión y visibilidad. Para muchos especialistas en recursos humanos, existe un verdadero “truco” que puede marcar la diferencia entre quedarse en la sombra de una oferta o situarse en la lista de finalistas.

Según una ex reclutadora, un factor clave es postularse con rapidez a las ofertas relevantes, lo ideal es hacerlo dentro de las primeras 24 horas de su publicación: hacer esto aumenta notablemente las posibilidades de que la candidatura sea vista entre las primeras por los reclutadores. Pero, esta es solo una pieza de un rompecabezas mayor. ¿Qué más se puede hacer para posicionarse mejor en un proceso de selección? ¿Cuáles son los errores que cometen la mayoría de candidatos?

El “truco” de postular cuanto antes

Esta experta señala que uno de los pasos prácticos más eficaces para conseguir más entrevistas es apuntarse a una oferta lo antes posible después de su publicación. El algoritmo de muchas plataformas de empleo como pueden ser LinkedIn o Infojobs, da prioridad a los primeros candidatos que se inscriben, y los responsables de selección suelen revisar ese grupo primero, antes de continuar con las candidaturas más tardías.

Este enfoque tiene sentido si se considera cómo funcionan los sistemas de rastreo de candidatos actuales: las empresas suelen recibir tantas solicitudes que, para hacer más eficiente su trabajo, tanto sistemas automatizados como reclutadores humanos hacen cribas tempranas. Estar entre los primeros puestos no solo va a hacer que el curriculum aparezca en la pantalla del seleccionador, sino que va a permitir que la candidatura sea analizada con mayor contexto y calma que cuando el flujo es masivo más adelante.

Personalizar el currículum y la carta para cada oferta

Un error muy común entre los candidatos es enviar un currículum genérico a diferentes vacantes. Los especialistas en empleo coinciden en que adaptar el currículum a la descripción específica de la oferta es una de las acciones con mayor impacto real. Esto quiere decir que hay que leer la descripción del puesto como si fuera el reclutador, identificando cuáles son las palabras clave que aparecen varias veces.

Después, hay que usar esas palabras clave de manera natural tanto en el titular como en la descripción de tareas previas y en las habilidades. Una vez hecho, hay que seleccionar los logros que se alineen de manera directa con las funciones que pide la empresa.

Esto no solo va a ayudar a que el curriculum pase con éxito los filtros automatizados, sino que también demuestra al profesional de RRHH que se entiende lo que la empresa necesita y que se es un candidato serio y no uno más del montón.

Dominar las palabras clave y la visibilidad online

En la era digital, el perfil en plataformas digitales, sobre todo en LinkedIn, funciona como si fuera un expositor ante los reclutadores. Un truco poco conocido para aumentar las posibilidades de ser encontrado por reclutadores incluso antes de postular es utilizar las mismas palabras clave de la oferta en el perfil.

LinkedIn, como muchos motores de búsqueda, funciona directamente por palabras clave: si un reclutador busca “gestor de proyectos agile” y en el perfil no se incluye esa frase exacta, ese algoritmo puede que no muestre dicho perfil en los resultados, aunque se tenga experiencia relevante.

Asimismo, la experta recomienda activar la opción de LinkedIn que indica a los reclutadores que se está interesado en nuevas oportunidades, y especificar claramente las áreas o posiciones a las que se quiere optar. Esto ayuda a que el perfil se “priorice” en listas de búsqueda interna.

La carta de presentación: personal y estratégica

A pesar de que existe un debate sobre si la carta de presentación sigue siendo útil, muchos expertos coinciden en que una carta bien construida sí que puede marcar la diferencia, sobre todo, cuando se utiliza para explicar de forma sencilla y personal cuál es la motivación por el puesto y por la empresa.

Una buena carta no debe limitarse a repetir lo que está en el currículum, sino contar una historia breve sobre por qué se encajaría en esa organización, también como las habilidades que se tienen encajan realmente con las necesidades del puesto. Este toque personal puede llamar la atención de un reclutador que está saturado de CVs estándar.

Preparación para entrevistas: piensa como un reclutador

Una vez que el currículum ha cumplido su objetivo, la siguiente fase es la entrevista. Aquí también existe “truco”: hay que prepararse respondiendo no solo sobre lo que has hecho, sino sobre cómo se aporta valor concreto a la empresa que está entrevistando. Es decir, en vez de decir “tengo experiencia en ventas”, se puede compartir cómo esa experiencia ayudó a conseguir objetivos comerciales específicos.

Aprovechar la tecnología

Mientras que las empresas utilizan cada vez más algoritmos y filtros automatizados para revisar miles de aplicaciones, para mejorar tanto el perfil como la presentación también se pueden utilizar herramientas tecnológicas. Algunos portales y servicios de empleo ofrecen sugerencias de palabras clave o análisis de CV para poder afinar mejor la candidatura antes de enviarla.