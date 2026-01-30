La resistencia a los antibióticos podría ser la primera causa de muerte en 2050

Patricia Pereda 30 ENE 2026 - 15:39h.

¿Estamos preparados para una era post-antibiótica?

Las 5 superbacterias más peligrosas según la OMS: así puedes protegerte de estas infecciones

Compartir







Marianne tuvo una sepsis que pudo costarle la vida. Entró en la UCI con un fallo multiorgánico. No sabían de donde venia esta infección y le dieron un cóctel de antibióticos que se usa para combatir infecciones graves o resistentes. Le salvó la vida. En su caso funcionó, pero con el aumento de los casos de resistencia a los antibióticos otros habrían muerto. No estamos hablando solo de enfermedades graves y difíciles de curar si esto sigue así podría llegar el momento en el que "no pudiéramos tratar una neumonía, una cistitis, o una gonorrea que empieza a ser resistente", explica Franciso Javier Membrillo, presidente de SEIMC.

"Cuando damos un antibiótico a una persona actúa sobre ella, pero también sobre su ecología y a nivel comunitario". Estamos en un momento en el que cada bacteria tiene su propio mecanismo de resistencia y necesita su propio antibiótico. "Solo se deben usar cuando son prescristos y para el tiempo en el que son prescritos", resalta Membrillo.

Demandan la creación en España de la especialidad de enfermedades infecciosas

La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) ha demandado este viernes en el Congreso de los Diputados la creación de la especialidad de enfermedades infecciosas en España para poder mejorar el tratamiento de infecciones complejas y hacer frente al avance de la resistencia a los antibióticos, que podría convertirse en la primera causa de muerte en el mundo para 2050.

"El problema de las resistencias antibióticas nos afecta a todos y estamos en riesgo de que nos afecte mucho más (...) En España, por cada persona que fallece en un accidente de tráfico, 20 fallecen por consecuencias de las infecciones por bacterias multirresistentes", ha señalado el presidente de la SEIMC, Javier Membrillo, en la jornada '¿Estamos preparados para una era post-antibiótica?'.

PUEDE INTERESARTE En España no faltan médicos: Funcas destapa los bulos de la Sanidad más extendidos

En su intervención, Membrillo ha abogado por el trabajo multidisciplinar entre industria, administraciones públicas, profesionales de todas las especialidades y sociedades científicas, unidos bajo una perspectiva 'One Health', para dar una respuesta eficaz a las resistencias antimicrobianas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

España, el único país europeo sin especialidad en enfermedades infecciosas

En este "puzzle" ha lamentado que, en el año 2026, España sigue siendo "el único país europeo" sin especialidad en enfermedades infecciosas y ha puesto en valor sus beneficios. "Más de una decena de ensayos clínicos nos demuestran que la mortalidad de los pacientes en estos escenarios de infecciones complejas disminuye si son atendidos por un especialista con una formación homologable en enfermedades infecciosas", ha comentado.

La SEIMC lleva varios años reclamando esta especialidad, que piden que se materialice en una formación de médico interno residente (MIR). El Comité Técnico, coordinado por la Dirección General de Ordenación Profesional (DGOP) del Ministerio de Sanidad, emitió a prinicipios de año un dictamen favorable sobre su creación.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

El presidente de la sección de Enfermedades Infecciosas de la Unión Europea de Médicos Especialistas, Jean-Paul Stahl, ha defendido la necesidad de que se cree en España la especialidad en enfermedades infecciosas para mejorar la atención a los pacientes. "Lo necesitáis, es absolutamente necesario debido al contexto global. La resistencia a los antibióticos es un problema muy grave. Hay brotes inesperados, ¿cómo podemos abordarlos? Creo que los especialistas en enfermedades infecciosas están mejor preparados para esto", ha subrayado.

Stahl ha detallado que los especialistas en enfermedades infecciosas permiten un mejor diagnóstico, mejor interpretación microbiológica, tratamientos más eficientes y prescritos con mayor rapidez, conocimiento de brotes para su mejor abordaje y gestión, uso adecuado de antibióticos para frenar la resistencia y colaboración multidisciplinar con otros profesionales.

"Sois el único país en Europa sin una especialidad reconocida (...) Espero de verdad que tengáis éxito (en la creación), lo espero de verdad. Sé que es muy difícil (...) pero tenéis que tener éxito. Es una cuestión de beneficio para la población", ha finalizado Jean-Paul Stahl.

El encuentro ha tenido como eje la lucha contra la resistencia a los antibióticos y la puesta en común de estrategias para avanzar en este sentido. La vicepresidenta de la SEIMC, Patricia Ruiz, ha hecho un llamamiento a otros especialistas, a la industria farmacéutica, a los pacientes y, sobre todo, a las instituciones y a los decisores políticos, encargados de desarrollar normativas a partir de las que poder actuar.

Asimismo, ha agradecido la labor de muchos profesionales para visibilizar el problema de la resistencia y ha puesto en valor el trabajo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) con la creación del Plan nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), que ha calificado como un "punto de inflexión".

La directora de la AEMPS, María Jesús Lamas, ha resaltado que una de las claves para abordar la resistencia a los antibióticos es su visibilización. "Es verdad que sacarlo del ámbito únicamente profesional es necesario porque se necesitan acciones coordinadas desde muchos puntos de vista", ha apuntado.

Lamas ha aseverado que, cada año, se registran unas 35.000 muertes por infecciones hospitalarias causadas por bacterias resistentes en Europa y en torno a 5.000 en España. Mientras, el impacto económico se estima en 1.500 millones de euros de gasto sanitario extra en Europa cada año, de los que 150 corresponden a España.

Frente a esta situación, ha resaltado que existen iniciativas y se están desarrollando otras que contemplan esta problemática. "La lucha contra la resistencia a los antibióticos no solo es un reto científico y sanitario, es también un desafío regulatorio y económico, y en este punto Europa está dando pasos cada vez más decisivos", ha indicado.

En el contexto nacional ha resaltado que España lleva más de una década trabajando de forma estructurada y coordinada dentro del PRAN. Según ha detallado, esto ha permitido que, desde 2014, el uso de antibióticos haya disminuido un 13,5 por ciento en salud humana y un 69,5 por ciento en sanidad animal. "Estos datos al menos demuestran que las políticas bien diseñadas funcionan. Quizás no sean suficientes, pero sí funcionan", ha referido.

Aun así, ha insistido en que sigue siendo necesario actuar aunando investigación, uso responsable de antimicrobianos, vigilancia e innovación, acompañados de políticas públicas. "La resistencia a los antibióticos no es un problema del futuro, es un desafío urgente del presente, pero aún estamos a tiempo. Los datos son contundentes y también lo son las herramientas para actuar", ha afirmado.