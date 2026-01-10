Se dispara la afluencia a los gimnasios: los expertos alertan de los riesgos y lesiones

Enero dispara la afluencia a los gimnasios, pero los expertos alertan de los riesgos que pueden ocasionar a nuestra salud

Agujetas después del ejercicio: cómo saber si es un dolor normal o una señal de preocupación

Compartir







Con la llegada de enero, los gimnasios vuelven a llenarse. Tras los excesos de las fiestas navideñas, muchas personas se marcan como objetivo mejorar su forma física y dejar atrás los malos hábitos. Las mancuernas sustituyen a los polvorones y el ejercicio se convierte en uno de los propósitos más repetidos del nuevo año.

Sin embargo, los especialistas advierten de los riesgos de retomar la actividad física sin preparación previa. Entrenar con demasiada intensidad o sin una buena condición física puede provocar lesiones, especialmente en hombros y rodillas, además de caídas o sobrecargas por un mal control del peso.

¿Cómo empezar a ponerte en forma?

Los profesionales recomiendan comenzar con una intensidad baja o moderada y aumentar el ritmo de forma progresiva. La paciencia es clave, sobre todo para quienes llevan tiempo sin hacer ejercicio.

Empezar con máquinas, combinar poco a poco distintos tipos de entrenamiento y avanzar de manera gradual ayuda a reducir el riesgo de lesiones.

Además, los expertos aconsejan realizar un chequeo médico antes de iniciar una nueva rutina deportiva para conocer los límites del cuerpo. También insisten en la importancia de ponerse en manos de profesionales, tanto en el ámbito del entrenamiento como en el de la nutrición.

Porque, aunque las intenciones sean buenas, una motivación mal gestionada puede acabar pasando factura al cuerpo.