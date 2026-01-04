Gabriel Cruz 04 ENE 2026 - 13:54h.

Cada vez más, la presencia de Santa Claus es mayor frente a los Reyes Magos, ¿qué tiene que decir al respecto el Tribunal Constitucional español?

Un histórico grupo de rock ha tenido que versionar un villancico para que sus Majestades les traigan los regalos

Como cada fin de semana previo a la llegada de los Reyes Magos, Noticias Cuatro ha realizado una nueva investigación sobre cómo consiguen sus majestades llegar con sus regalos al mismo tiempo tanto en Europa como en otros países, principalmente de Hispanoamérica.

En esta época del año que cada vez más va perdiendo el sentido de su origen, se hace necesaria una indagación ilusionante. Este año, descubrimos el gran papel de los gigantescos Airbus Beluga XL. Sin embargo, a veces no es suficiente para cargar todos los regalos y por eso se tiene que recurrir al transporte en barcos pesqueros, como descubrimos en el mercado de Maravillas, en Madrid.

Pero algo muy importante, cada vez más las ciudades se iluminan y compiten entre sí. Generando un gran consumo de energía eléctrica así que es necesario un buen respaldo energético como el que ofrecen las centrales hidroeléctricas.

Fundamental la coordinación en la entrega de regalos

Uno de los problemas, más frecuente es la coordinación en la entrega de regalos. Las divisiones administrativas pueden despistar bastante. Por eso, localidades como Puerto Rey entre Castilla-La Mancha y Extremadura tienen miedo de que los regalos no lleguen.

Ahora bien, sus majestades, también cuentan con los servicios de Hisdesat a través de su satélite Spain Sat NG que le proporciona comunicaciones seguras alrededor del mundo. Por eso, los estudiantes de ahora que saquen buenas notas en matemáticas, quien sabe, también podrían desvelar cómo funcionan el reparto de regalos. Nosotros, hemos comprobado in situ que son los más avanzados del mundo.

¿Tendrá que intervenir el Tribunal Constitucional para aclarar las competencias y rivalidades entre sus majestades y Papá Noel?

Pero ojo, se han registrado perturbaciones desde Laponia. ¿Tiene algo que ver Santa Claus? Cada vez más, Papá Noel goza de preeminencia al igual que otras festividades (Día de todos los santos Vs Halloween). ¿Tendrá que intervenir el mismísimo Tribunal Constitucional para aclarar las competencias y rivalidades entre sus majestades y Papá Noel? Sin duda alguna, los que saquen buenas notas en lengua y sociales también podrían acceder a este tipo de secretos en el futuro.

Sin embargo, los Reyes Magos, no son infalibles, también sufren retrasos. Si no, que se lo digan al grupo de rock Obús. Su guitarrista Paco Laguna, ha estado esperando quince años para que le trajeran una guitarra. Así que no le ha quedado más remedio que hacer lo que verás en en el vídeo que acompaña a esta noticia. Por cierto, suena muy bien.

Noticias Cuatro lleva años indagando los secretos de los Reyes Magos

Ya llevamos varios años de indagaciones sobre los secretos de los Reyes Magos. Las investigaciones de Noticias Cuatro se recopilan en www.losreyesmagosexisten.com . Aquí puedes encontrar, desde las instrucciones de la Comisión Europea y los pasaportes diplomáticos. Como se identifican los aviones de sus majestades en el aire. Están los de la infiltración en una base aérea donde se recogían los juguetes, la entrada en el Palacio Real en cuya biblioteca encontramos importantes documentos. En otro reportaje desvelamos como entraban en las casas y viajamos hasta Puerto Rico, allí los Reyes Magos despiertan verdadera ilusión. Esos entre varios cientos de indagaciones. Porque, pese a negacionistas, pesimistas, quejosos o aguafiestas, de ilusión también se vive y muy bien. Disfrútala.