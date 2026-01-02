Los 6 pueblos españoles con las mejores cabalgatas de Reyes Magos

Cabalgatas que se han convertido en auténticos acontecimientos nacionales

Los Reyes Magos pasan por casi todos los municipios de España, pero hay cabalgatas que se han convertido en auténticos acontecimientos nacionales. Algunas están reconocidas como Fiestas de Interés Turístico y reúnen a cientos de figurantes, camellos, caballos y carrozas en pueblos que, por una noche, se transforman en un decorado de película. Entre la gran variedad de cabalgatas en la piel de toro que es España, hemos elegido seis localidades en las que la noche del 5 de enero es casi una religión.

Alcoy (Alicante): la cabalgata “decana”

En Alcoy no se habla de cabalgata, sino de una tradición que roza los 150 años de historia. La ciudad alicantina presume de la cabalgata de Reyes más antigua de España, con antecedentes documentados en 1866 y una celebración continuada desde 1885, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 2001.

Cada 5 de enero, el desfile arranca a las 18:00 y culmina en la plaza de España con la adoración al Niño y un espectáculo de fuegos artificiales, antes de continuar por el centro hasta bien entrada la noche. Pajes, antorcheros, bandas de música y las famosas escaleras rojas que suben a los balcones para entregar regalos convierten el “Nadal Alcoià” en una de las grandes experiencias navideñas del país.

Santillana del Mar (Cantabria): un pueblo entero convertido en Belén

La villa románica de Santillana del Mar no se conforma con una cabalgata al uso: organiza un Auto Sacramental completo y, después, la llegada de los Reyes. La fiesta se celebra desde 1959 y está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 2009 por la Secretaría de Estado de Turismo.

El municipio calcula alrededor de 500 participantes entre pajes, antorcheros, hebreas, soldados romanos, pastores, ángeles y jinetes con caballos y ponis, que representan escenas bíblicas por todo el casco histórico antes de la cabalgata propiamente dicha. El resultado es un recorrido teatralizado que ocupa varias horas y convierte las calles empedradas en un escenario vivo que atrae cada año a miles de visitantes.

Higuera de la Sierra (Huelva): la veterana de Andalucía

Higuera de la Sierra, con apenas 1.500 habitantes, presume de tener la cabalgata de Reyes más antigua de Andalucía y la segunda más antigua de España. Su origen se remonta a 1918, cuando varios vecinos entraron a caballo en el pueblo vestidos de Reyes para repartir caramelos.

Hoy el desfile mantiene su sello: unas 16 carrozas que representan escenas bíblicas en las que los participantes permanecen inmóviles, como si fueran esculturas. La cabalgata está declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía y cuenta incluso con un Museo de la Cabalgata inaugurado en 2011, dedicado a esta tradición. Cada 5 de enero, el pueblo se desborda con decenas de miles de visitantes atraídos por este peculiar “Belén en movimiento”.

Guillena (Sevilla): la única cabalgata viviente de la provincia

A pocos kilómetros de Sevilla capital, Guillena ha convertido su cabalgata en una representación viviente a gran escala. La Junta de Andalucía la reconoce como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, y la Diputación la presenta como la única cabalgata viviente de la provincia.

El cortejo está formado por alrededor de 17–18 carrozas, de las que once recrean pasajes bíblicos; el resto las ocupan los tres Magos, la Estrella de la Ilusión y carrozas infantiles, acompañadas por bandas de música, legión romana a caballo y beduinos. Los figurantes se mantienen inmóviles durante el recorrido, lo que refuerza la sensación de estar ante un cuadro viviente más que ante un desfile convencional.

Ibi (Alicante): la “Ciudad de los Reyes Magos”

Ibi se ha ganado el apodo de “Ciudad de los Reyes Magos” y “Villa del Juguete” por su larga tradición industrial juguetera y su vínculo con la noche de Reyes. En 1975 se inauguró en la localidad un Monumento a los Reyes Magos, obra del escultor Aurelio López Azaustre, considerado el primer monumento de Europa dedicado a estos personajes.

El Ayuntamiento de Ibi destaca además la llamada Casa de los Reyes Magos, un espacio turístico y simbólico que refuerza esa identidad ligada a Melchor, Gaspar y Baltasar. El resultado es que la cabalgata se vive aquí casi como en “territorio oficial” de los Magos de Oriente, con el paisaje urbano marcado por juguetes, heladerías históricas y referencias constantes a la noche más mágica del año.

San Vicente de la Barquera (Cantabria): los Reyes llegan por mar

En San Vicente de la Barquera la cabalgata empieza mirando al Cantábrico. Los Reyes Magos no aparecen en carroza desde un polígono, sino que entran en el puerto a bordo de un barco pesquero antes de iniciar el recorrido por la villa.

Se trata de un cortejo de más de 200 personas, con alrededor de 12 carrozas y banda de cornetas y tambores, que acompaña a Melchor, Gaspar y Baltasar desde el muelle hasta la plaza mayor, donde se instala un belén viviente. Es una cabalgata profundamente marinera: redes, barcos y olor a sal en una de las estampas navideñas más singulares del norte de España.

Estos seis pueblos demuestran que, detrás de cada cabalgata de Reyes, hay mucho más que caramelos: hay historia reconocida oficialmente, declaratorias turísticas, escenas bíblicas que mueven a medio pueblo y formas muy distintas de entender la misma noche mágica, desde las montañas de Huelva hasta los puertos de Cantabria o las comarcas jugueteras de Alicante.