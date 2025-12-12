Las pastilla que acaba con la gonorrea

Patricia Pereda 12 DIC 2025 - 17:08h.

Con una sola pastilla se ha curado la gonorrea de casi 900 pacientes en un ensayo clínico.

En 2024 se notificaron casi 40.000 casos en España, lo que supone un 716% más que hace 10 años.

Los casos de infección por gonorrea siguen creciendo en nuestro país. En 2024 se notificaron casi 40.000 lo que supone un 716% más que hace 10 años. Un nuevo medicamento podría cambiar esta situación.

Con una sola pastilla se ha curado la gonorrea de casi 900 pacientes en un ensayo clínico. Santiago Moreno, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid, "hablamos de un antibiótico eficaz, y bien tolerado".

La gonorrea se está volviendo multirresistente

Ha sido eficaz también para la supergonorrea, la gonorrea que se ha vuelto resistente al tratamiento actual. En España prácticamente no existe la resistencia al tratamiento contra la gonorrea. "La tratamos con una única inyección, en una sola dosis y esa actúa en España frente prácticamente a la totalidad de casos de gonorrea".

La OMS ya ha advertido de que en algunos países esta enfermedad se esta volviendo multirresistente. Y podría volverse intratable—en los últimos dos años la resistencia ha crecido un 10% y han aparecido cepas nuevas-.

Por eso este antibiótico puede ser la solución, la resistencia a la bacteria es cuestión de tiempo, por eso es tan bueno esta alternativa para una enfermedad que afecta cada año a más de 82 millones de personas en todo el mundo.

La OMS da la alerta sobre el aumento de enfermedades de transmisión sexual

"La OMS insta a todos los países a abordar el aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) e integrar la vigilancia de la gonorrea en los programas nacionales de ITS", afirma la doctora Tereza Kasaeva, directora del Departamento de VIH, tuberculosis, hepatitis e ITS de la OMS.

Entre 2022 y 2024, la resistencia a la ceftriaxona y la cefixima, los principales antibióticos utilizados para tratar la gonorrea, aumentó drásticamente del 0,8% al 5% y del 1,7% al 11%, respectivamente, detectándose cepas resistentes en un mayor número de países. La resistencia a la azitromicina se mantuvo estable en el 4%, mientras que la resistencia a la ciprofloxacina alcanzó el 95%. Camboya y Vietnam registraron las tasas de resistencia más altas.

En 2024, doce países del Programa de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles por Gonorrea (EGASP, por sus siglas en inglés) en cinco regiones de la OMS aportaron datos, lo que representa un aumento con respecto a los cuatro países que lo hicieron en 2022. Este es un avance positivo que refleja el creciente compromiso con el seguimiento y la contención de las infecciones resistentes a los medicamentos en los países y regiones.

Filipinas y Tailandia, a la cabeza

Más de la mitad de todos los casos de gonorrea sintomática en hombres (52%) se notificaron en países de la Región del Pacífico Occidental de la OMS, incluidos Filipinas (28%), Vietnam (12%), Camboya (9%) e Indonesia (3%). Los países de la Región de África de la OMS representaron el 28% de los casos, seguidos por los países de la Región de Asia Sudoriental (13%, Tailandia), la Región del Mediterráneo Oriental (4%, Qatar) y la Región de las Américas (2%, Brasil).

Brasil, Camboya, India, Indonesia, Malawi, Filipinas, Qatar, Sudáfrica, Suecia, Tailandia, Uganda y Vietnam notificaron 3.615 casos de gonorrea. Las mayores contribuciones provinieron de Filipinas (1002; 28%), seguidas de Tailandia (483; 13%), Vietnam (436; 12%),

La mediana de edad de los pacientes fue de 27 años. Entre los casos, el 20% eran hombres que tienen sexo con hombres y el 42% declaró haber tenido múltiples parejas sexuales en los últimos 30 días. El 8% declaró haber usado antibióticos recientemente y el 19% había viajado recientemente.