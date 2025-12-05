Lupe y Luis Miguel, rostros de la solidaridad en España: “El voluntariado alimenta el alma”

En España, son más de 4.200.000 voluntarios, lo que representa cerca del 10% de la población mayor de 14 años

Hoy se celebra el Día Mundial del Voluntariado, una fecha para reconocer y poner en valor la labor de todas aquellas personas que, de manera desinteresada, dedican parte de su tiempo a ayudar a los demás. En España, son más de 4.200.000 voluntarios, lo que representa cerca del 10% de la población mayor de 14 años. La mayoría de ellos tiene entre 35 y 45 años, y más de la mitad son mujeres, lo que refleja un compromiso creciente de la sociedad con la solidaridad y la cooperación.

En Vigo, la jornada sirve para poner rostro a este esfuerzo. Conocemos a Guadalupe, de 70 años, y a Luis Miguel, de 21. Mujer mayor, hombre joven, pero ambos con la misma motivación: tender la mano a quienes más lo necesitan. Cada viernes, en la asociación local APAMP, estos dos voluntarios forman un dúo que no pasa desapercibido.

Luis Miguel Vázquez, voluntario de APAMP, cuenta cómo combina su vida cotidiana con el voluntariado: “Si tengo una mañana libre o una tarde libre, vengo y me escapo de mi zona de confort y me vengo para aquí”. Lo que empezó como un apoyo puntual se ha convertido en una verdadera amistad, compartida también con Gonzalo, uno de los usuarios de la asociación. Vázquez confiesa: “Tenemos nuestros chistes. Cosas que sabemos y que compartimos él y yo”. Y Gonzalo Llamado, usuario de APAMP responde: “Me aporta mucha amistad y mucho cariño”.

El voluntario en España: mujer, entre 45 y 54 años y con estudios universitarios

En España, el perfil mayoritario del voluntariado sigue siendo el de mujeres entre 45 y 54 años con estudios universitarios, un grupo que representa la experiencia y la formación al servicio de los demás. Guadalupe, que se unió al Banco de Alimentos de Vigo cuando tenía esa edad, lleva más de 12 años dedicando sus fines de semana y tiempo libre a clasificar alimentos y organizar campañas solidarias.

Es muy gratificante y alimenta el alma. Una recompensa que no es tangible y que solo se puede obtener trabajando de forma desinteresada por una buena causa

También hemos podido hablar con Lupe García, otra voluntaria: “Pensamos que somos útiles, sobre todo para aquellas personas que más lo necesitan, y en esto son muchas”. Ella, en cada recogida, dedica cuatro horas de su tiempo a organizar los alimentos, una labor que combina con la compañía de otros voluntarios de su generación y con el entusiasmo de los más jóvenes.

Para Lupe, la experiencia del voluntariado tiene un valor intangible: “Es muy gratificante y alimenta el alma. Una recompensa que no es tangible y que solo se puede obtener trabajando de forma desinteresada por una buena causa”. Palabras que resumen la esencia de esta labor: el voluntariado no busca reconocimiento ni beneficio personal, sino mejorar la vida de quienes más lo necesitan y generar comunidad.

El Día Mundial del Voluntariado recuerda que la solidaridad no tiene edad ni fronteras, y que desde los más jóvenes hasta los mayores, cada gesto cuenta. La sociedad española puede sentirse orgullosa de contar con millones de personas que, de manera silenciosa y constante, dedican su tiempo y esfuerzo a ayudar a los demás.