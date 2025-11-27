El presunto autor, de 28 años, se ha entregado en un cuartel de la Guardia Civil en Jaén confesando que acabó con la vida de la joven en la vivienda familiar de Campillos.

25N: Una mujer es asesinada cada diez minutos por su pareja o familiares en el mundo

CampillosEl municipio malagueño de Campillos ha amanecido profundamente sobrecogido tras conocerse el asesinato de Concha, una joven de 25 años, presuntamente a manos de su pareja. Desde primera hora, la localidad se ha volcado en apoyar a la familia: la plaza principal se ha llenado por completo durante el minuto de silencio celebrado esta mañana, un acto cargado de incredulidad y dolor compartido.

Concha vivía desde el pasado verano junto a su padre y se había integrado con rapidez en el municipio. “Campillos se ha echado a la calle como tenemos que hacerlo para condenar estos hechos”, ha expresado el alcalde, Daniel Gómez, en una declaración pronunciada entre los segundos 00:59 y 01:06 del testimonio recogido.

Concha era conocida en el pueblo como 'Barbie'

Trabajaba como tatuadora, Concha era conocida en el pueblo como 'Barbie', un apodo que reflejaba su personalidad luminosa y cercana. Sus vecinos la describen como una joven buena y querida, y quienes han hablado con su entorno familiar aseguran que “las familias están hechas polvo”.

El presunto autor, Ismael, de 28 años, se ha entregado en el cuartel de la Guardia Civil de Martos (Jaén), a 150 kilómetros de Campillos. Según su confesión, habría estrangulado a la joven en la vivienda que ella compartía con su padre. Fue allí donde los agentes hallaron su cuerpo sin vida.

En redes sociales, Concha mostraba su relación como una historia idílica, mientras que él nunca había compartido ninguna imagen juntos. Ambos compartían aficiones, como los festivales de música electrónica, y este mismo mayo habían viajado a Tenerife.

Antecedentes en VioGén y una posible premeditación del asesinato

Tanto la víctima como el presunto agresor estaban inscritos en el sistema VioGén, aunque por relaciones anteriores: ella como víctima y él como agresor. En su relación actual no existían denuncias, por lo que los casos estaban inactivos.

La Guardia Civil investiga ahora si se trata de un asesinato premeditado. Concha solía quedarse sola cada mañana con su perro mientras su padre trabajaba en el campo, recogiendo aceitunas. Una vecina asegura haber visto a Ismael acercarse ese día a la vivienda, algo que le sorprendió al llevar tiempo sin verlo por allí. Además, él había comunicado en su trabajo que no acudiría el martes, un detalle que refuerza la hipótesis de la planificación.

Tras su entrega, permanece detenido a la espera de pasar a disposición judicial.

Campillos sigue hoy sumido en un silencio denso, lleno de velas y miradas rotas. El mensaje de la localidad se repite con fuerza: “Basta ya de violencia machista”.