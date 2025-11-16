La NFL ha celebrado su primer e histórico partido en Madrid donde los Dolphins han ganado en la prórroga a los Commanders

MadridHistórico de fútbol americano el que se ha celebrado en el estadio madrileño Santiago Bernabéu y que se ha emitido esta misma tarde en 'Cuatro'. Todo un espectáculo deportivo de la NFL con llenazo en el Santiago Bernabéu. Tres horas y media de partido puramente americano, pero esta vez con acento español. No han faltado los homenajes a la UME ni la música. En lo deportivo, los Dolphis han batido en la prórroga a los Comanders.

Los Miami Dolphins se llevaron este domingo el primer partido de la historia de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, en España al imponerse por un ajustado 16-13 a los Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu, en un partido con más emoción que brillo y decidido en la prórroga.

El partido de la NFL en Madrid

Los 78.610 espectadores que se dieron cita en el feudo del Real Madrid disfrutaron y vivieron en primera persona Del espectáculo que conlleva la NFL, aunque en el plano deportivo seguramente no vieron el mejor de los encuentros. Dolphins y Commanders dejaron claro que no están en su mejor momento e intercambiaron un carrusel de errores que terminó por dar una sufrida victoria a la franquicia que ejercía de local.

El choque en Madrid tan sólo tuvo dos 'touchdowns', pese a las innumerables y buenas oportunidades que hubo, con el resto de los puntos anotados por los 'kickers', y dentro del poco brillo, el 'running back' de los Dolphins De'Von Achane y el 'wide receiver' de los Commanders Deebo Samuel, fueron los más destacados en un partido que tuvieron en su mano ambas franquicias. La de Miami respira con su segunda victoria seguida para ponerse 4-7, mientras que la capitalina encajó su sexta derrota seguida y se queda con un preocupante 3-8.

La emoción de Bizarrap y de Daddy Yankee por su actuación en la NFL

Como ya se había anunciado, la nota musical la han dado dos estrellas de la música latina: Bizarrap y Daddy Yankee. El productor, DJ y cuatro veces ganador de un Grammy Latino, argentino y el rapero, cantante y compositor puertorriqueño Daddy Yankee han actuado en el descanso del encuentro de la NFL de fútbol americano.

El espectáculo ha rendido homenaje a algunas de las sesiones más destacadas de Bizarrap, incluida la ‘BZRP Music Sessions, Vol. 0/66’ que ha grabado recientemente con Daddy Yankee. Ambos han interpretado por primera vez el tema ante el público de Madrid durante el encuentro.

Además, en la previa del enfrenamiento correspondiente a la temporada regular de la NFL se ha interpretado el himno nacional español a cargo de la Banda del Grupo de Infantería de Marina de Madrid y el himno de Estados Unidos, que lo ha cantado la cantante neoyorquina Karina Pasian.

La NFL aprovecha el partido en Madrid para rendir homenaje al trabajo de la UME

Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue objeto de un emotivo reconocimiento en los momentos previos al inicio del partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders que se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

A través de un vídeo y de la megafonía, la unidad española fue homenajeada por su trabajo en el país, principalmente durante la pandemia de coronavirus en 2020, la trágica DANA que azotó parte de la provincia de la Comunidad Valenciana el 31 de octubre de 2024 y los incendios que asolaron gran parte de España este pasado verano, bajo la fuerte ovación de los aficionados presentes en el recinto del Real Madrid.

En el terreno de juego, durante este emotivo reconocimiento, estuvieron representando a la UME el Capitán Roberto Moronta, el Capitán Álvaro Herraiz Carro, el Cabo Primero Jesús Ponce Lorite y la Soldado Patricia Juana Santos Pacheco.