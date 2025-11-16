Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico: "Si bebes, no conduzcas"

España conmemora el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico

Las asociaciones, familiares y afectados han alzado la voz para reclamar mayor prevención

BarcelonaBarcelona ha conmemorado este domingo el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico con un acto celebrado junto a la Ronda Litoral, donde asociaciones, familiares y afectados han alzado la voz para reclamar mayor prevención y una firmeza más estricta frente al consumo de alcohol al volante.

La cita, que cada año reúne a quienes han sufrido de cerca las consecuencias de la siniestralidad vial, ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de seguir trabajando por una movilidad más segura.

Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico

La jornada ha estado marcada por el recuerdo a quienes han perdido la vida en las carreteras catalanas. La última víctima mortal se registró ayer por la noche en Canovelles: un motorista que falleció tras un accidente, elevando a 127 el total de personas que han muerto este año en vías catalanas. De ellas, 40 eran motoristas, un colectivo especialmente vulnerable y cuya situación preocupa a los responsables de seguridad vial.

Un ejemplo de los testimonios de las víctimas de los accidentes de tráfico ha sido Elena, una motorista que ha compartido su situación con 'Noticias Cuatro'. “Iba en moto por la Diagonal, a apenas 30 kilómetros por hora, y de pronto me encontré un coche delante. No tuve tiempo de reaccionar”, relata.

El impacto le causó lesiones gravísimas que derivaron en la amputación de una pierna y en más de 30 intervenciones médicas. Asegura que su vida se transformó de un día para otro: “Te das cuenta de que todo se ha acabado en un instante, y te invade un miedo enorme”.

Elena también ha querido recordar que las secuelas no afectan solo a quien sufre el accidente, sino a su entorno más próximo. “Mi familia también es víctima”, denuncia.

Otro de los testimonios recogidos ha sido el de un conductor que provocó hace ocho años un accidente en el que murió otra persona. Explicó que perdió el control tras encontrarse un vehículo de frente y que, pese a intentar evitar el choque desviándose hacia el quitamiedos, el impacto fue inevitable: “Volqué, golpeé otro coche, y hubo un fallecido.

Este conductor ha pasado dos años y siete meses en prisión, un periodo en el que pudo ver los primeros pasos de su hija desde la distancia. “La cárcel es dura, pero lo peor es aprender a vivir sabiendo el daño que has causado”.

En España existen cursos de sensibilización dirigidos a personas que han cometido infracciones o protagonizado accidentes, con el objetivo de fomentar actitudes responsables y prevenir nuevos riesgos. Los expertos insisten en que la educación vial sigue siendo una herramienta clave para reducir la siniestralidad, especialmente frente a conductas que aún hoy se mantienen, como el consumo de alcohol antes de conducir.

El mensaje final es claro y rotundo: la seguridad empieza con gestos sencillos. “Si bebes, no conduzcas. Es muy fácil”. Un recordatorio que, según las asociaciones, debe seguir repitiéndose para evitar que más familias sufran pérdidas irreparables.