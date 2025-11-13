Médicos jóvenes quemados por las urgencias y las guardias 24 horas: "Me metí en el baño a llorar"

El Estudio 'Ikerburn: de la vocación al agotamiento', elaborado por la Organización Médica Colegial (OMC) plantea un grave problema.

El 93,9% de los médicos jóvenes en España afirma sufrir síntomas relacionados con el burnout y son los que tienen que curar.

Atención a esto, acaban de empezar su carrera y más de la mitad de los médicos jóvenes españoles ya sufren el conocido como síndrome del trabajador quemado. El 93,9% de los médicos jóvenes en España afirma sufrir síntomas relacionados con el burnout, el síndrome del trabajador quemado, en al menos una de las tres dimensiones que contempla (agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal), según revela el Estudio Ikerburn: de la vocación al agotamiento, elaborado por la Organización Médica Colegial (OMC).

Entre 2015 y 2024, el 81,4% cumple criterios en dos de las tres dimensiones mencionadas y el 50,9% en las tres, lo que se considera burnout completo, que puede devenir en una situación de enfermedad mental. Las urgencias y las guardias nocturnas son lo que más pesa. Están saturados de pacientes, de turnos, de falta de descanso.

María Montoya, joven médico geriatra es un reflejo de la realidad más allá de los datos. "Estoy empezando a pensar que no quiero volver a trabajar como médica". Como María, más de la mitad de los médicos jóvenes reconocen estar quemados

"Tienes un montón de pacientes, estás supercansado y no actúas igual de bien, y vienen los errores", reconocen con frustración. Y esto tiene efectos y muy graves. "Una parte de la población que tiene que estar para cuidar a la gente, que enferme, la gente va a acabar con problemas de salud mental".

Ángel Dávila, médico cirujano desgrana cómo puede ser uno de esos días infernales en los que la vocación puede irse por la ventana. "En diez minutos me llamaron cinco veces. Una por un paciente de otorrino que se estaba ahogando con la traqueostomía, otro de colon que se estaba complicando y en urgencias que acababa de llegar un politraumatismo. Me metí en el lavabo y me puse a llorar".

Lo que más influye en su ánimo son las guardias 24 horas. Tamara Contreras, médico de urgencias, lo explica de manera más que gráfica. "Miras el reloj, son las doce de la noche y te quedan ocho horas más. Me fui rezando diciendo que no suene porque no puedo más y sonó. Era una persona desangrándose tras un accidente de tráfico y tienes a la mujer del chico con sus dos niñas que están de vacaciones esperando en la puerta a ver si les digo que se ha muerto o que no"

"Lo más doloroso es que hablamos de una generación que debería tener energía, ilusión, vocación. Y, sin embargo, lo que nos encontramos es desafección, sufrimiento y, en muchos casos, desesperanza", ha aseverado el representante nacional de médicos jóvenes y promoción de empleo de la OMC, Domingo A. Sánchez, durante la presentación de los resultados.

El estudio alerta de que el fenómeno del burnout se encuentra "en niveles críticos" entre los médicos jóvenes. Desglosando las respuestas por cada una de las esferas medidas, el 79,4% de encuestados presenta agotamiento emocional; el 83,7%, despersonalización; y el 63,1&, baja realización personal.

El problema afecta a todas las especialidades y comunidades autónomas, prácticamente con la misma intensidad. Con todo, se acentúa en las áreas quirúrgicas, donde roza el 55%, a las que siguen de cerca las clínico-asistenciales y las de apoyo diagnóstico y terapéutico, con porcentajes que superan el 50 y 48%, respectivamente. Además, se observa que los primeros años de residencia son los más vulnerables.

El estudio expone las condiciones laborales a las que se enfrentan los médicos jóvenes, con un 84,7% de encuestados que asegura realizar guardias de 24 horas, en las que no siempre se garantiza el descanso, pues el 43,6% refiere no librar tras guardias en sábado. En este sentido, aquellos que enfrentan más de cinco guardias al mes sin el descanso adecuado muestran más síntomas de burnout.

Las mujeres presentan un 24% de riesgo

Las mujeres, que representan el 72% de participantes en el estudio, también son las más afectadas por el burnout. Así, las médicas presentan un 24% más de riesgo que los hombres de padecer síntomas relacionados, especialmente en agotamiento emocional.

"La feminización del sistema sanitario es uno de los mayores logros sociales de nuestro tiempo, pero no basta con tener mujeres en la profesión. Necesitamos un entorno laboral en el que puedan desarrollarse, liderar y cuidar sin pagar un precio en salud mental tan alto", ha subrayado la coautora del estudio Anais Cruz.

En cuanto al impacto que observan los médicos jóvenes en su salud, dos de cada tres refiere tener insomnio o alteraciones del descanso, tres de cada cuatro perciben un deterioro en sus vínculos familiares, de pareja o sociales, y un 85% apunta una afectación en su vida sexual, con menor libido.

Para afrontar todos estos síntomas, el 38% de facultativos admite haber recurrido a ansiolíticos, alcohol u otras sustancias. A su vez, uno de cada cuatro ha tenido que solicitar la baja por incapacidad temporal debido al agotamiento o causas vinculadas al burnout.

La OMC impulsa desde hace varios años el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), que busca atender a los médicos que sufren problemas de salud mental o adicciones. Sin embargo, solo un 40% conoce esta iniciativa y apenas un 4% lo ha utilizado.

Hay que garantizar descansos reales

El estudio no solo realiza un diagnóstico de la situación, sino que también busca alumbrar posibles soluciones, basadas en cambios estructurales que repercutan en la organización del trabajo en el sistema sanitario y, en particular, en la formación sanitaria especializada.

"Tenemos que repensar el sistema. Tenemos que garantizar descansos reales. Tenemos que activar la tutorización y darle un valor a lo que nos están ofreciendo, que es el conocimiento en el ejercicio de la profesión. Tenemos que construir un entorno formativo agradable y que nos adhiera al sistema (...) Porque no es un problema de los médicos jóvenes, no nos engañemos, es un problema del sistema", ha destacado Domingo A. Sánchez.

Entre las recomendaciones clave, el estudio insta a garantizar el cumplimiento de la normativa laboral en lo que respecta a jornadas máximas, guardias y descansos. La necesidad de que el nuevo Estatuto Marco en negociación permita mejoras en políticas de recursos humanos que favorezcan la flexibilidad y conciliación efectiva es clave.

Además, el documento llama a potenciar el acceso a apoyo psicológico y programas de bienestar. En este punto, desde la Sección Nacional de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo de la OMC proponen la creación de un Observatorio del burnout que permita detectar de forma temprana este problema y actuar en consecuencia para evitar una enfermedad mental.

También pide un refuerzo de la tutorización y la formación para mejorar la supervisión en los primeros años de residencia y adaptar progresivamente las responsabilidades al nivel formativo, así como trabajar en la reducción de cargas administrativas para simplificar trámites y liberar tiempo clínico, priorizando actividades asistenciales y formativas en beneficio de los médicos y los pacientes.