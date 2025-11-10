Recuperarse de un infarto con una 'tirita' podría ser posible

Patricia Pereda 10 NOV 2025 - 16:30h.

El MIT crea un "parche para el corazón" después de un infarto.

Es más pequeño que una tirita, se instala en el corazón mientras se le realiza un bypass y sirve para entregar, de forma controlada, tres medicamentos que regeneran el tejido cardiaco.

Imaginen poder recuperarse de un infarto con una tirita, colocando una especie de parche, en el corazón. Es lo que han probado con éxito científicos de Massachusetts. De momento, está en fase experimental pero ya están pensando en utilizarlo en otros órganos dañados. El parche se puede colocar en el corazón al mismo tiempo que se realiza la cirugía de bypass coronario. Cuando sufrimos un infarto, esta operación se lleva a cabo para mejorar el flujo sanguíneo al corazón, pero la realidad es que no repara el tejido cardíaco dañado durante el episodio. Hasta ahora.

Los investigadores Ana Jaklenec, Robert Langer y Erika Wang, del Instituto Koch para la Investigación Integrativa del Cáncer del MIT, han creado un parche flexible de apenas unos milímetros de ancho que puede administrar medicamentos al corazón justo en el momento oportuno para regenerar el tejido cardíaco después de un infarto.

Este nuevo parche podría ayudar a curar el corazón. Se trata de un parche programable de administración de fármacos que puede promover la curación de tejidos y la regeneración de vasos sanguíneos después de un ataque cardíaco. Es un parche flexible que se puede colocar en el corazón después de un infarto, pero lo más novedoso es que libera diferentes medicamentos de forma programada directamente sobre el tejido cardíaco dañado.

“Cuando el tejido se regenera, sigue una serie de pasos cuidadosamente cronometrados”, explica Jaklenec. "El sistema que han desarrollado entrega tres medicamentos clave en el momento justo en el que el cuerpo los puede usar naturalmente para sanar".

Ignacio Fernández Lozano, presidente de la Sociedad Española de Cardiología lo explica: "Se ha testado con una serie de fármacos que a nivel experimental reduce la cicatriz del infarto, mejora la angiogenesis, estimulan a los tejidos de alrededor a crear vasos sanguíneos...".

Hasta ahora los fármacos se ponían de una vez, con este parche se puede hacerlo en diferentes tiempos según se necesite, imitando el proceso natural de curación del cuerpo. "Ese parche puede liberar fármacos directamente en el órgano en el momento de la cirugía y es una vía muy interesante", destaca Ignacio Fernández Lozano.

Investigadores del MIT lo han probado en ratones y han comprobado que el daño en el corazón se ha reducido a la mitad y ha aumentado la supervivencia un 33%. Un avance que abre puertas a probar con otros órganos. "Si funciona en el corazón no tenemos por qué pensar si ese mismo parche con algunas modificaciones también puede hacerlo en el hígado, en el riñón, en el estómago...".

Y lo mejor de este parche es que cuando cumple su función se degrada gradualmente hasta que desaparece. Ahora mismo, para implantarlo hay que pasar por una cirugía de corazón, pero los investigadores ya exploran alternativas menos invasivas.