Las lluvias en Cataluña han obligado a cancelar vuelos y ha anegado bajos y carreteras, sin daños personales.

Mucha agua también la que ha caído en Mallorca, mientras en Extremadura el día ha consistido en reparar daños.

Compartir







Se mantiene la alerta todavía en Girona tras el paso de ese frente que así ha barrido todo el noreste peninsular dejando inundaciones y una gran cantidad de incidencias. Y es que el frente de lluvias torrenciales que desde esta pasada madrugada ha cruzado Cataluña ha obligado a cancelar medio centenar de vuelos y cerrar cinco universidades y ha dificultado la movilidad, con varias carreteras y vías férreas cortadas, árboles caídos y calles y bajos anegados, sin que consten daños personales.

El temporal, que ha dejado más de 50 litros por metro cuadrado en puntos del Vallès Oriental y la Ribera d'Ebre, ha pasado muy rápido por Cataluña, de forma que la Generalitat ha desactivado a las 13.45 horas la alerta del plan de inundaciones Inuncat, que queda en fase de prealerta.

En cualquier caso, la Generalitat sigue pidiendo precaución en los desplazamientos y las actividades en el exterior y en zonas inundables, ya que se prevé que aún pueda haber lluvias intensas en el noroeste de Cataluña, de hasta 20 litros por metro cuadrado en media hora.

Los vecinos aún tienen en su retina cómo los coches flotaban como si fueran de papel en los polígonos de Sabadell. La fuerza del agua conseguía mover hasta los contenedores. Calles convertidas en piscinas en apenas unos minutos también en Mollet del Vallés donde cruzarlas se convertía en una gimkana.

Los Bomberos atienden 377 avisos, ninguno grave

En declaraciones a los periodistas, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha detallado que los Bomberos han atendido 377 avisos relacionados con el temporal, ninguno de ellos grave ni de riesgo, por caídas de árboles, bajos inundados o acumulación de agua en calles y en carreteras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

A excepción de áreas de Barcelona como Sabadell o Caldes de Montbui, el temporal no ha sido estático, sino que ha avanzado con gran rapidez, lo que ha impedido que los daños fuesen mayores, si bien existen avisos hidrológicos por crecidas del río Tenes y del Besòs, aunque Parlon ha dado por hecho que la situación se irá normalizando.

Según datos de la Generalitat, durante este episodio se han registrado 18 incidentes vinculados a rescates de personas, sin constar ningún herido, aunque el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha movilizado ambulancias que han atendido presencialmente a 26 personas, ninguna de las cuales revestía gravedad.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Aumento del teletrabajo: 22.000 vehículos menos

Parlon ha destacado que la alerta que ayer se envió a los teléfonos móviles pidiendo prudencia, especialmente en la movilidad, ha sido muy importante y ha subrayado que esta mañana se ha registrado una reducción de la movilidad en la corona de Barcelona de unos 22.000 vehículos respecto al mismo día del año pasado.

Esto demuestra, ha dicho la consellera, que muchas personas han optado por el teletrabajo, lo que ha ayudado a reducir riesgos, en una estrategia que impulsa la consellería de Interior para potenciar la cultura de la autoprotección: "Es un proceso al que nos tenemos que acostumbrar", ha indicado.

Vuelos cancelados y cortes en carreteras y trenes

En el aeropuerto de Barcelona, las fuertes lluvias han obligado a cancelar medio centenar de vuelos y a espaciar las operaciones, tanto de salida como de llegada.

Las intensas precipitaciones han obligado también a cortar la C-17 en Mollet del Vallès y la BP-1413 en Cerdanyola del Vallès, por acumulación de agua en la calzada.

Asimismo, el aguacero también han provocado cortes en la línea R4 de Rodalies entre Sabadell Sud y Terrassa Est; en la R15 entre Ascó y Móra-La Nova, y en la R14 y en la R13 entre Lleida y Riu Milans, además de causar demoras de más de 40 minutos en la RG1, la R1 y problemas de megafonía.

También ha habido incidencias del servicio en la R2Nord, a causa de problemas en la infraestructura entre Cardedeu-Llinars del Vallès con demoras de más de 25 minutos en la R2 Sud por una incidencia en las instalaciones.

Escuelas abiertas, universidades cerradas

Pese a que la Generalitat acordó no cerrar las escuelas en Cataluña, cinco universidades han suspendido su actividad este jueves. En los centros educativos se han registrado 34 incidencias, principalmente goteras y pequeñas inundaciones, sin afectaciones graves ni riesgo para las personas, según la Generalitat.

Por otra parte, en las Tierras del Ebro, las lluvias han dejado entre 50 y 70 litros por metros cuadrado en Móra d’Ebre (Tarragona), donde el agua ha arrastrado algún vehículo y ha inundado parcialmente el aparcamiento del Hospital Comarcal o los bajos de edificios del núcleo urbano.

La Policía Local de Móra d'Ebre cerró ayer, por precaución, el barranco de Faneca ante la previsión de un aumento del caudal por las lluvias, pero el agua ha provocado desprendimientos en algunos puntos del camino de Subarrec.

La fuerte corriente de agua ha arrastrado algún coche hacia la riera y ha hecho saltar varias tapas de alcantarilla por la presión del sistema de drenaje.

En Badia del Vallès (Barcelona), los Bomberos de la Generalitat han desalojado preventivamente un edificio de cinco plantas por el posible desprendimiento de un techo y han rescatado a varias personas que habían quedado bloqueadas en sus coches por el agua, sin que se hayan registrado afectaciones personales.

Badajoz afronta las secuelas de un tornado

El paso de "un tornado" por la localidad pacense de La Zarza dejaba este miércolesz daños materiales en los tejados de algunas viviendas, cuya caída de tejas y cascotes ha provocado daños en vehículos estacionados en las calles.

El tornado ha dejado desperfectos en los tejados de unas quince viviendas, roturas de cristales y de placas solares, daños en vehículos que estaban estacionados y la inundación de un sótano. Además, unas instalaciones deportivas exteriores y los muros de un solar vacío han resultado afectados.

En Extremadura hoy ha sido un día para evaluar daños, y repararlos. El paso de las tormentas ha dejado numerosos destrozos en Cáceres, y en la Zarza, en Badajoz, informa Javier Blanco, con casas destrozadas y coches que han quedado golpeados y sin cristales. .

En cuestión de media hora, las fuertes lluvias de la tarde del miércoles dejaron imágenes duras en Cáceres. Calles que parecían ríos, con coches estancados, escaleras camufladas como cataratas y personas atrapadas con el agua por encima de las rodillas.

El alumbrado navideño casi ni se diferencia tras caer al suelo y los contenedores volcados ya no se pueden volver a colocar de pie.

Un episodio en el que la AEMET contabilizó más de 3.300 rayos en toda la comunidad en tan solo 24 horas. Y avisa de que no serán los últimos, porque estos chubascos seguirán presentes el resto de la semana.

Mucha agua en Baleares

Mucha agua también la que ha caído en Mallorca, una odisea llegar al trabajo o al colegio esta mañana. Más aún cuando rayos y truenos caen en la puerta del colegio, como ha ocurrido en Puig de Ros. El archipiélago balear y Cataluña continúan en alerta por un temporal que sigue amenazándoles.

Y ya está nevando en los Pirineos como demuestra la estación de Valter, en Girona. Una muestra más de la caída de temperaturas que estamos sufriendo en gran parte de la Península. Termómetros que todavía bajarán más en los próximos días.