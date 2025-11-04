La víctima, Eugenia, de 49 años, ha sido asesinada a cuchilladas por su marido en su casa de Zaragoza

Una patrulla se ha presentado en el domicilio y en un primer momento el varón ha impedido la entrada de los agentes a la casa.

Compartir







Nuevo crimen machista. La víctima, Eugenia, de 49 años, ha sido asesinada en su casa de Zaragoza. Su pareja se ha atrincherado al llegar la Policía, aunque finalmente ha sido detenida, informa Patricia Vallés.

El crimen se ha cometido en el barrio de San José de la capital aragonesa, según ha informado la Policía Nacional. Los vecinos han relatado que las broncas eran habituales y que en una de ellas el marido rompió el móvil a la mujer. Una vecina se acercó a ella en una parada de bUs y esta le relató "que le daba miedo vivir con él y la tenía amenazada de muerte".

En el lugar de los hechos, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha explicado a los medios que en torno a las 8:30 horas de este martes se ha recibido una llamada de unos vecinos del domicilio de la pareja, en la que se alertaba de que estaban oyendo una fuerte riña.

Una patrulla se ha presentado en el domicilio y en un primer momento el varón ha impedido la entrada de los agentes a la casa, por lo que han tenido que actuar por la fuerza. En el interior han encontrado a la mujer, con varias cuchilladas en el cuerpo.

PUEDE INTERESARTE La hija de la mujer asesinada por su expareja en Moguer avisó de las amenazas a su madre por querer casarse con otro

Aunque han intentado hacerle maniobras de recuperación, ha sido imposible salvar la vida de la mujer, llamada Eugenia y de 49 años y que, según Beltrán, no estaba incluida en el sistema VioGén. A falta de concluir las investigaciones, el delegado del Gobierno ha explicado que no consta que la pareja tuviera hijos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

La Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación.

De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, serían al menos 35 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año; 1.330 desde que comenzaran las estadísticas.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.