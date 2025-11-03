La hija de la víctima avisó la semana pasada a los agentes de que el detenido amenazó a su madre después de que ésta anunciara que iba a casarse con otra persona

MoguerZhara, tenía 47 años y era de Marruecos. Llevaba 17 años trabajando en el campo en Moguer. Esta madrugada era presuntamente asesinada por su expareja durante un tiempo, detenido ya por la Guardia Civil. La hija de la víctima ha desvelado que alertó a las autoridades de las amenazas recibidas por su madre ante la idea de esta de casarse con una nueva pareja. Su ex, un hombre de 56 años procedente de Burkina Faso no asumió esta realidad y el caso ya se investiga como violencia de género.

Los compañeros de trabajo de Zhara aseguran que era una persona muy trabajadora y puntual. Cuando vieron que había faltado a trabajar, se preocuparon y dieron la voz de alarma. El cuerpo de Zara fue encontrado por ellos sin vida y con "evidentes signos de violencia".

La hija de la víctima, de 23 años, hacía poco que había venido a vivir con ella a España. Fue ella quien alertó la semana pasada a los agentes de que el detenido amenazó a su madre después de que ésta anunciara que iba a casarse con otra persona. Sin embargo, según diversas fuentes, no existían denuncias previas por violencia machista ni el detenido contaba con antecedentes en el sistema VioGen.

El alcalde de la localidad, Gustavo Cuéllar (PSOE) ha comunicado que, según la información que le ha transmitido tanto la Policía Local como la Policía Judicial de la Guardia Civil, la mujer ha fallecido por "heridas de arma blanca" en la finca agrícola en la que trabajaba y residía la mujer, que estaba empadronada en la localidad moguereña. El PSOE de Huelva también ha lanzado un mensaje a través de la red social X: "Condenamos con absoluta rotundidad el nuevo presunto asesinato machista ocurrido en nuestra provincia, en Moguer. Ni una más. Ni una menos".

Víctimas por violencia de género en 2025

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de este presunto crimen machista, según ha informado la Delegación del Gobierno en un mensaje a través de la misma red social. Según sus datos, se trataría del undécimo asesinato por violencia machista este 2025 en Andalucía, siendo un total de 278 mujeres desde 2003.

Sin embargo, este numero asciende a 34 mujeres asesinadas en este año por violencia machista en toda España. De ellas, 21 eran de nacionalidad española y 13 de origen extranjero, al igual que los feminicidas que acabaron con sus vidas.

En ocho de estos casos sí constaban denuncias previas contra los presuntos agresores, que suponen el 23,5% de los crímenes. Doce de estas mujeres, entre ellas Zahra, fueron asesinadas por sus exparejas mientras que 22 por sus parejas.

