Mataron a puñaladas a Cristina en su casa de Alicante para robarle 250.000 euros de una herencia

Raquel Duva 28 OCT 2025 - 17:34h.

Cristina, de 37 años, murió asesinada en la casa que su madre compró antes de morir en Alicante.

Su pareja y un amigo de este ocultaron el cuerpo durante dos semanas, mientras usaban sus tarjetas y le robaban el dinero

Mataron a Cristina, de 37 años, en su casa de Alicante para robarle 250.000 euros de una herencia. Cinco cuchilladas. Ocultaron el cuerpo durante dos semanas. Anoche el juzgado de Violencia sobre la mujer decretó el ingreso en prisión de la pareja de la víctima y de un amigo como presuntos autores de los hechos. Querían involucrar a un tercer hombre que acabó delatándoles. Acudió a la comisaría y confesó que le había pedido ayuda para deshacerse del cuerpo a cambio de dinero.

Cristina murió asesinada en la casa que su madre compró antes de morir en Alicante. Residía allí desde hace medio año. En el domicilio recuperan el arma homicida. Los investigadores comprobaron que habían estado sacando dinero con su tarjeta bancaria después de matarla y habían hecho transferencias por valor de 100.000 euros y se habían comprado un coche.

Los sospechosos que se hospedaban en un hotel fueron detenidos cuando intentaban darse a la fuga. En su coche encontraron efectivo, joyas y drogas. El juzgado de violencia sobre la mujer les ha enviado a prisión provisional por asesinato y robo con violencia.