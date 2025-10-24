Raquel Duva 24 OCT 2025 - 15:33h.

"Me quiere matar, avisa a la Policía, son los únicos que me pueden salvar", el mensaje que salvó a la mujer y sus hijos.

Los menores, de los que el secuestrador era el padre, presentaban condiciones de insalubridad, lesiones, picaduras, deshidratación

"Me quiere matar, avisa a la Policía, son los únicos que me pueden salvar". Es el mensaje de auxilio que salvó la vida de una joven secuestrada por su pareja durante 13 días en un vehículo junto a sus hijos de 1 y 3 años. La mujer se metió en el coche porque esa es la "condición" para que él pueda ver a los menores en Francia. Entonces, el hombre, bajo amenazas, la obligó a conducir desde Francia a Málaga en lo que han sido 13 días de calvario y 2.000 kilómetros recorridos. Amenazados en todo momento no podían salir del coche.

Lo que sucede a partir de ese día, el 3 de octubre, es, en palabras del comisario jefe de la Brigada Central de Unidad De Familia y Menor (UFAM) de la Policía Nacional, Javier de Pedro, la historia de una "huida muy peligrosa" y también el relato de una investigación frenética contrarreloj, del que este viernes ha dado cuenta junto a María Fernández, otra de las investigadoras. "El riesgo era muy alto", reconocen.

Los menores, de los que el secuestrador era el padre, presentaban condiciones de insalubridad, lesiones, picaduras, deshidratación. Solo tomaron durante los días del secuestro agua, galletas y pan y no siempre. El hombre, de 24 años, tenía una orden de alejamiento por violencia de género y amenazaba a la madre de forma constante con un cuchillo. La mujer fue agredida sexualmente dentro del vehículo y la violencia aumentaba según pasaban los días de secuestro. Pero, en un momento de descuido del hombre, la víctima logró enviar un mensaje pidiendo auxilio. El joven, al descubrirlo, destrozó su móvil, pero ya era tarde.

Finalmente, la tarde del 16 de octubre la Policía localiza el vehículo lleno de suciedad en el paseo marítimo de Málaga y logra sacar del coche a los niños y a esa joven madre, que ya se ha puesto en contacto con los agentes españoles para agradecerles esta "segunda oportunidad".

"La verdad es que por cosas así podemos decir que tenemos el mejor trabajo del mundo", dijo emocionado un policía cuando junto a sus compañeros liberaron a la mujer y los dos menores y engrilletaron al hombre.

Las sospechas de los investigadores, una vez resuelto el secuestro, es que el agresor, que ya se encuentra en prisión por delitos de homicidio en grado de tentativa y de agresión sexual agravada y continuada, quiere salir de España, posiblemente a Argelia, un destino que ven inviable pues sobre él, que no lleva pasaporte, ya pesa una orden de detención. Por eso creen que su detención ha salvado vidas.