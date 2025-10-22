Raquel Duva 22 OCT 2025 - 15:09h.

Una cámara en el salón graba cómo el presunto asesino de Marta en Villaverde, Madrid, intenta deshacerse del arma homicida.

Juan habla por teléfono de cómo deshacerse del cuerpo y luego se fuma un cigarro tan tranquilo.

Habla por teléfono con toda calma. Se fuma un cigarro. Planea triturar el cuerpo de Marta. Es el asesino de Villaverde y su frialdad tras cometer presuntamente un atroz crimen delante de un bebé. Poco parece importarle. Las imágenes muestran al acusado hablando por teléfono, con quien parece un cómplice, sobre cómo deshacerse del arma. "Que no pase nada, espero que no. Y a ver si van a sospechar o algo. Es que no sé dónde tirarlo porque al final eso acaba en el… A ver, la máquina lo tritura", dice en referencia al arma del crimen.

El detenido, un español de 30 años, es captado por la cámara cambiándose de ropa y metiendo la que llevaba puesta en una mochila, en un intento de ocultar pruebas. Juan vivía en este piso desde abril, cuando su pareja rompió la relación. Tenían una hija de 15 meses en común, y él una orden de alejamiento de su pareja, de 21 años, que le había denunciado por violencia de género.

Todo indica que el crimen fue planeado

Según los indicios fue un crimen planeado. A las ocho y media de la mañana, la cámara le grabó saliendo del domicilio, tras encenderse un cigarro, aparentemente tranquilo. Entonces se dirigió al inmueble de Villaverde, donde había arrendado una habitación para Marta y la niña con el dinero que había conseguido al vender su iphone. Intentaba recuperarla, pero Marta le había dicho que había conocido a otro hombre y que no quería volver con él.

A las dos de la tarde, la hija de la casera, de solo 12 años, encontró el cuerpo de Marta sin vida, con varias puñaladas. Había sido asesinada en presencia de su hija. La policía detuvo al sospechoso poco después. Pasará a disposición judicial este jueves.